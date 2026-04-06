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    • Baradero 2026: Lluvia, pogo y multitud, así se vivió el arranque del Rock

    En Baradero con entradas agotadas y un cierre épico bajo la lluvia, la primera jornada del festival reunió a miles y reafirmó la fuerza del rock nacional.

    6 de abril de 2026 - 09:22
    Con entradas agotadas, una multitud encendida y un cierre bajo la lluvia, la primera jornada del Rock en Baradero reafirmó la vigencia y la mística del rock nacional.

    Con entradas agotadas, una multitud encendida y un cierre bajo la lluvia, la primera jornada del Rock en Baradero reafirmó la vigencia y la mística del rock nacional.

    El Destape
    Con entradas agotadas, una multitud encendida y un cierre bajo la lluvia, la primera jornada del Rock en Baradero reafirmó la vigencia y la mística del rock nacional.

    Con entradas agotadas, una multitud encendida y un cierre bajo la lluvia, la primera jornada del Rock en Baradero reafirmó la vigencia y la mística del rock nacional.

    El Destape

    El Rock en Baradero volvió a latir con fuerza en su primera jornada, que combinó entradas agotadas, una multitud fervorosa y un cierre inolvidable bajo la lluvia. A doce años de su inicio, el festival reafirmó su lugar como uno de los grandes encuentros del rock argentino.

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    Un festival convocante que reafirma la vigencia del rock nacional

    Desde temprano, el predio comenzó a poblarse con miles de asistentes que no se dejaron intimidar por un cielo amenazante. Con remeras negras, banderas y espíritu festivalero, el público le dio forma a una postal clásica que volvió a demostrar la vigencia del género.

    El line up ofreció una combinación equilibrada entre bandas consagradas y nuevas propuestas. Sobre el escenario pasaron nombres como Las Pelotas y Guasones, junto a artistas emergentes que reflejan el presente diverso del rock nacional.

    Multitud, pogo y diversidad musical en Baradero

    Con más de 13 mil personas, la jornada tuvo momentos de alta intensidad, con pogos descontrolados y otros más emotivos, donde el público acompañó cada canción. La diversidad sonora fue uno de los puntos más destacados.

    El festival volvió a apostar por una escena amplia, donde conviven distintos estilos: desde el rock más clásico hasta fusiones con pop, funk y sonidos urbanos. Esa apertura permitió sostener una conexión constante con el público.

    Cierre bajo la lluvia: la postal épica del primer día

    Cuando la noche avanzaba y el predio ya estaba colmado, la lluvia hizo su aparición. Lejos de opacar la jornada, se convirtió en parte del espectáculo, sumando una épica inesperada al cierre del festival.

    El show final, a cargo de Kapanga, capitalizó ese clima y transformó el aguacero en una celebración colectiva. Con el público empapado pero eufórico, el Rock en Baradero cerró su primer día con una imagen contundente: el rock argentino sigue vivo, se reinventa y mantiene intacta su mística.

    Embed - Rock en Baradero on Instagram: " Kapanga y la camiseta puesta de la República del Rock para un final perfecto! Primer día agotado en Rock en Baradero 2026! "
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