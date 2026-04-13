Vuelve el Taller de Parkinson en la Clínica Pergamino: Un espacio para acompañar y vivir mejor

El taller de parkinson ya cuenta con 16 años de realización en la Clínica Pergamino.

La Clínica Pergamino dará inicio a una nueva edición de su ya consolidado Taller de Parkinson , una iniciativa que lleva más de 16 años acompañando a pacientes y sus familias. El espacio, gratuito y abierto a la comunidad , comenzará este miércoles a las 16:30 en las instalaciones del sanatorio, con encuentros quincenales.

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La licenciada en nutrición Lucía Basílico destacó el valor sostenido en el tiempo de esta propuesta: “La idea de este grupo, que ya tiene dieciséis años, es que haya un gran sentido de pertenencia. Lo importante es que es un grupo gratuito, tanto para pacientes como para familiares”.

El carácter inclusivo del taller es uno de sus pilares. Muchas veces, incluso, son los propios familiares quienes se acercan primero: “Muchas veces el paciente no quiere ir y puede ir el familiar a nutrirse y después acompañarlo”, explicó Basílico.

Además, remarcó que el espacio no interfiere con tratamientos médicos individuales:

“No importa quién es el médico del paciente. Nosotros acompañamos y damos herramientas para mejorar la calidad de vida, pero no decidimos sobre su tratamiento”.

Un enfoque integral: cuerpo, mente y vínculos

Uno de los aspectos más destacados del taller es su abordaje multidisciplinario. El equipo está integrado por profesionales de distintas áreas: médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales e incluso especialistas en terapias alternativas como reiki. Basílico detalló: “Trabajamos todos los aspectos que involucran al paciente. Hacemos talleres de cocina, ejercicios, y se llevan herramientas para trabajar en su casa”.

El componente emocional también ocupa un lugar central.“Las terapias alternativas ayudan mucho a la conexión emocional y a la respiración. Son estrategias en las que pacientes y familiares se enganchan muchísimo”, agregó.

Este enfoque integral no solo apunta a lo físico, sino también a combatir el aislamiento, una problemática frecuente en personas con enfermedades crónicas.

Lanternier y Basílico Julio Lanternier y Lucía Basílico, integrantes del Taller de Parkinson LA OPINION

Parkinson: una enfermedad crónica, pero abordable

El médico neurólogo Julio Lanternier, integrante del equipo, explicó que el Parkinson es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí puede tratarse para mejorar notablemente la calidad de vida.

“El diagnóstico genera un impacto muy grande en el paciente y en la familia. Por eso quisimos brindar un espacio de contención, ayuda y acompañamiento”, señaló.

Lanternier subrayó la importancia del entorno emocional:“El estrés y la ansiedad agravan los síntomas. Que el paciente esté tranquilo es fundamental”.

El taller surge justamente como respuesta a los “vacíos” que quedan entre consulta y consulta: “Las consultas suelen ser cada tres meses, y en el medio se pierden muchas cosas. Este espacio ayuda en el día a día”.

Síntomas: señales a las que hay que prestar atención

El diagnóstico del Parkinson es clínico, es decir, se basa en la observación y evaluación del paciente. No existe un estudio único que confirme la enfermedad.

Entre los síntomas más comunes, Lanternier destacó:

*Temblor en reposo, generalmente unilateral

*Rigidez muscular

*Lentitud en los movimientos

*Problemas de equilibrio

*Marcha con pasos cortos o arrastrando los pies

“El temblor de una sola mano o pierna es muy característico. También vemos pacientes que tardan más en vestirse o bajar del auto. Ahí algo está pasando”, explicó.

Detectar la enfermedad de forma temprana es clave: “Cuanto antes se trata, mejor calidad de vida tiene el paciente”.

Mitos y realidades

Si bien suele aparecer entre los 60 y 65 años, el Parkinson también puede afectar a personas más jóvenes.

“Hay pacientes que empiezan a los 35 o 40 años. Son menos, por suerte, pero sucede”, indicó Lanternier.

Esto refuerza la importancia de no subestimar los síntomas y consultar a tiempo.

La importancia de no aislarse

Uno de los mensajes más contundentes de los profesionales es evitar el aislamiento, una reacción frecuente tras el diagnóstico.

“Si el paciente se aísla, le va a ir mal, con su enfermedad y con su estado emocional. Eso agrava los síntomas”, advirtió Lanternier.

En contraposición, el taller ofrece un espacio de encuentro:“Para muchos es la única salida que tienen para sociabilizar”, destacó Basílico.

El intercambio entre pares también resulta enriquecedor: “Entre ellos mismos se van dando herramientas para el día a día. Eso es fabuloso”.

Recomendaciones para mejorar la calidad de vida

Los especialistas coinciden en que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia:

Mantener actividad física regular, sostener vínculos sociales, controlar factores de riesgo (presión, glucosa, etc.), cuidar la alimentación, dormir bien, ejercitar la mente.

“Un cerebro activo y una vida social ayudan a sobrellevar mejor la enfermedad”, explicó Lanternier.

Incluso aspectos cotidianos como la organización también son importantes: “Anotar actividades puede ser clave cuando empiezan los olvidos”.

Cómo participar

El taller comenzará este miércoles a las 16:30 y se realizará cada 15 días. La inscripción puede hacerse telefónicamente o de manera presencial el mismo día del encuentro.

“Es totalmente gratuito y abierto. Pueden venir pacientes o familiares”, recordó Basílico