Francisco Illia: "Por primera vez, elegimos concejales sin estar atados a las figuras nacionales"

El concejal radical Francisco Illia pone el acento en este hecho: “Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Esta vez no se elige presidente, ni diputados nacionales. Se eligen concejales y diputados provinciales. Y eso significa que por fin podemos votar pensando en lo que realmente le pasa y conviene a Pergamino”.

Francisco Illia: Porque, por primera vez, los pergaminenses vamos a elegir solo a nuestros representantes locales, sin tener que mirar a figuras nacionales. Esta vez votamos por lo que pasa en Pergamino, no por lo que se ve y escucha en medios nacionales.

– ¿Qué se elige exactamente ese día?

Illia: Se eligen concejales para el Concejo Deliberante y diputados provinciales para la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Son dos cuerpos legislativos fundamentales. El Concejo define ordenanzas, resoluciones, pedidos de informes, tasas, control al Ejecutivo municipal. Y la Legislatura decide presupuestos, obras y leyes que impactan directamente en Pergamino.

– ¿Esta elección no concurrente puede ayudar a eso?

Illia: Sin dudas. El hecho de votar separado de las elecciones nacionales permite enfocar la discusión en lo local, obliga a los candidatos a hablar de Pergamino y no esconderse detrás de una figura o espacio político nacional. Es una oportunidad enorme para poner en valor los temas de nuestra ciudad.

– ¿Cuáles son esos temas?

Illia: reclamos por mayores herramientas en Seguridad, salud en salas municipales, infraestructura local, desarrollo urbano, empleo joven, tránsito, ordenamiento territorial, accesibilidad. Hay muchos desafíos que requieren legislación local actualizada y gestión provincial con mirada territorial. Pero si votamos pensando en alguna figura política nacional , o si votamos por arrastre, después nos sorprende que esas cosas no sean tratadas en nuestro concejo, y se desaproveche el tiempo en cuestiones ajenas a nuestros vecinos. En el pasado no teníamos esta gran oportunidad, donde los candidatos a concejales van a tener que explicar las propuestas, de dónde salen los fondos, a que vecinos efectivamente le estamos dando respuestas y mejorando su calidad de vida, etc.

¿La referencia a que el 7 de septiembre es una fecha clave, no es una forma de evitar la polarización entre Milei y Cristina?

Illia: en realidad, Pergamino ha demostrado en el pasado que privilegia esa autonomía que remarcamos cuando va a votar. Recordemos que en Pergamino Ganó Cristina Kirchner y ganó en la misma elección Gutiérrez por otro espacio político; Y en las generales del 2023, en Pergamino Milei y Bullrich prácticamente empataron; y Javier Martínez ganó con suma comodidad. Quiero decir, que si encima no están esas boletas sábanas y no se especula con ese supuesto arrastre, la agenda de los hogares pergaminenses volverá a ser la del Concejo Deliberante local.