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    • San Pedro: Juegos Bonaerenses 2026 comienzan las competencias locales para adultos mayores

    En San Pedro los Juegos Bonaerenses para adultos mayores ya está en marcha con actividades recreativas y deportivas que se desarrollarán durante junio.

    9 de junio de 2026 - 09:13
    La Municipalidad anunció el inicio de las actividades correspondientes a la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses para la categoría de Adultos Mayores.

    La Municipalidad anunció el inicio de las actividades correspondientes a la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses para la categoría de Adultos Mayores.

    Google Ilustrativa

    La edición 2026 de los Juegos Bonaerenses para Adultos Mayores comenzó en el distrito con el inicio de las competencias en San Pedro. La propuesta reúne a vecinos en distintas disciplinas recreativas y deportivas, en el marco de una de las iniciativas más importantes de integración y participación para este sector de la comunidad.

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    Cronograma de actividades para la primera semana

    La Municipalidad informó que todas las competencias correspondientes a esta primera etapa se llevarán a cabo en la sede de la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en Salta 185, y comenzarán a partir de las 09:00.

    Las actividades se iniciaron este lunes 8 de junio con las partidas de Ajedrez y Damas, disciplinas que dieron apertura oficial al calendario local de los Juegos Bonaerenses 2026.

    Qué disciplinas competirán en la etapa distrital

    Según el cronograma difundido por el municipio, durante esta primera semana los participantes competirán en diferentes juegos de mesa y salón, tradicionales dentro de la categoría de adultos mayores.

    La programación continuará el miércoles 10 de junio con los encuentros de Mus, una de las disciplinas que cada año reúne a numerosos competidores en la instancia local.

    Juegos Bonaerenses 2026: el cierre de la primera ronda

    La primera semana de eliminatorias concluirá el viernes 12 de junio con el torneo de Truco, otra de las actividades destacadas del certamen provincial.

    Los ganadores de cada disciplina avanzarán en el proceso clasificatorio de los Juegos Bonaerenses, una competencia que año tras año promueve el deporte, la recreación y la inclusión de miles de adultos mayores en toda la provincia de Buenos Aires.

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