Hallazgo histórico en San Pedro: descubren un fósil único de Lestodon en el país

Un hallazgo realizado en San Pedro volvió a colocar a la ciudad en el centro de la paleontología argentina. Se trata del descubrimiento de una pieza fósil perteneciente al aparato hioideo de un ejemplar de Lestodon armatus, uno de los perezosos terrestres prehistóricos más grandes de Sudamérica, que habitó la región hace aproximadamente 200.000 años.

Un hallazgo realizado en San Pedro volvió a colocar a la ciudad en el centro de la paleontología argentina. Se trata del descubrimiento de una pieza fósil perteneciente al aparato hioideo de un ejemplar de Lestodon armatus, uno de los perezosos terrestres prehistóricos más grandes de Sudamérica, que habitó la región hace aproximadamente 200.000 años.

Un hallazgo realizado en San Pedro volvió a colocar a la ciudad en el centro de la paleontología argentina. Se trata del descubrimiento de una pieza fósil perteneciente al aparato hioideo de un ejemplar de Lestodon armatus, uno de los perezosos terrestres prehistóricos más grandes de Sudamérica, que habitó la región hace aproximadamente 200.000 años.

El Grupo Conservacionista de la ciudad de San Pedro descubrió una pieza única del aparato hioideo de un Lestodon armatus, un perezoso terrestre prehistórico. El hallazgo, realizado en el yacimiento Campo Spósito, es el primer registro de este tipo en Argentina y ofrece datos clave sobre la anatomía de este gigante sudamericano.

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El hueso hallado forma parte del aparato hioideo, una estructura frágil compuesta por pequeños elementos óseos que servían de anclaje para la lengua, participando en funciones esenciales como la alimentación y la vocalización de este perezoso gigante. Debido a su delicada composición, estas piezas suelen desintegrarse tras la muerte del animal, convirtiéndose en un elemento extremadamente difícil de hallar en el registro fósil actual.

Hasta este momento, el único antecedente conocido en Sudamérica para esta especie provenía de Uruguay, donde se había recuperado una pieza similar correspondiente a un ejemplar juvenil. A diferencia de aquel, el fósil encontrado en San Pedro perteneció a un individuo adulto, cuenta con un estado de conservación excepcional y es casi siete veces más antiguo que el registro uruguayo, lo que aporta información de enorme valor para la comunidad científica.

El pequeño hueso no fue un hecho aislado: se recuperó junto a numerosos restos pertenecientes al esqueleto del mismo ejemplar. En las excavaciones se identificaron partes de la pelvis, fémures, escápulas, húmeros, tibias y molares. Esta asociación directa permitió a los investigadores asignar el hioides a la especie Lestodon armatus sin ningún margen de error.

Toda la extracción se realizó en Campo Spósito, un yacimiento de origen fluvial ubicado a diez kilómetros de San Pedro. Este sitio, descubierto en 2001 por el equipo del museo local, posee una antigüedad estimada de 200.000 años y ya ha brindado restos fósiles de más de veinte especies que habitaron antiguos humedales en la provincia de Buenos Aires.

Investigación y exhibición del perezoso terrestre en San Pedro

Dada la singularidad de la pieza hallada, destacados investigadores de distintas instituciones del país colaboraron activamente en su identificación y análisis. Paleontólogos de renombre nacional aportaron su conocimiento para certificar el valor científico de este perezoso terrestre que llegó a medir varios metros de longitud.

Tras el proceso de limpieza y estudio, el fósil se incorporará formalmente a la colección del Museo Paleontológico "Fray Manuel de Torres". Pasará a integrar la exhibición permanente de la institución, que actualmente expone restos de unas 35 especies prehistóricas de las más de 75 registradas en el partido de San Pedro.