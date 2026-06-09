Hospital SADIV San Pedro brindará una capacitación gratuita sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

El Hospital Privado SADIV de San Pedro llevará adelante la charla científica "Anafilaxia: Presentación y actualización a través de un caso clínico", una actividad no arancelada destinada a profesionales de la salud locales y de la región que se llevará a cabo esta martes de 16 a 17 en el auditorio de la institución.

El Hospital Privado SADIV de San Pedro realizará este martes una jornada de actualización científica destinada a profesionales de la salud, enfocada en el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia. La propuesta será gratuita y contará con la exposición de un especialista en alergia e inmunología infantil, con el objetivo de fortalecer la respuesta médica ante este tipo de emergencias.

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La charla llevará por título “Anafilaxia: Presentación y actualización a través de un caso clínico” y se desarrollará entre las 16:00 y las 17:00 en el auditorio del Hospital Privado SADIV.

La actividad está orientada a médicos, enfermeros y otros integrantes de los equipos de salud de San Pedro y localidades de la región, quienes podrán acceder a una actualización de conocimientos sobre una de las reacciones alérgicas más graves que pueden presentarse en la práctica clínica.

La capacitación estará a cargo de Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil que integra el cuerpo médico de la institución organizadora.

Durante el encuentro, el profesional abordará aspectos fundamentales vinculados con el reconocimiento temprano de los síntomas, el diagnóstico preciso y la aplicación de tratamientos inmediatos para la atención de pacientes que atraviesan episodios de anafilaxia, considerados una verdadera emergencia médica.

Actualización de protocolos y modalidad de inscripción

Uno de los ejes centrales de la propuesta será la presentación y análisis de un caso clínico, metodología que permitirá revisar situaciones reales y actualizar criterios de actuación frente a cuadros críticos.

Desde la organización señalaron que el acceso será totalmente gratuito, aunque los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción habilitado por la institución para confirmar su participación.

La iniciativa busca fortalecer la capacitación continua de los profesionales sanitarios y contribuir a una atención más rápida y eficaz ante emergencias alérgicas en hospitales, clínicas y centros de salud de la región.