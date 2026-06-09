Turismo de San Pedro convoca a una reunión abierta para impulsar el crecimiento del sector

El encuentro tendrá lugar en la Casona de Turismo, ubicada en Liniers 15, y estará orientado a compartir temas de interés, intercambiar propuestas y analizar acciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del sector turístico local.

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Pedro convocó a una reunión abierta destinada a prestadores, emprendedores y representantes vinculados a la actividad turística local. El encuentro se realizará este lunes a las 20:00 en la Casona de Turismo y buscará generar un espacio de intercambio para potenciar uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad.

La convocatoria es impulsada por la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, y está dirigida a todos los actores que participan de manera directa o indirecta en la actividad turística.

La reunión se desarrollará en la Casona de Turismo, ubicada en Liniers 15, donde los asistentes podrán conocer distintas iniciativas, compartir experiencias y plantear inquietudes relacionadas con el presente y el futuro del sector.

Desde el área municipal destacaron la importancia de generar instancias de diálogo que permitan construir estrategias conjuntas entre el Estado y los diferentes sectores involucrados.

Durante el encuentro se abordarán temas de interés para la actividad turística local, además de analizar posibles acciones destinadas a mejorar la oferta, fortalecer los servicios y promover el crecimiento sostenido del turismo en la ciudad.

El turismo como motor económico de la región

Las autoridades remarcaron que el turismo representa una actividad clave para la economía local y regional, por su impacto en el comercio, la gastronomía, la hotelería y los servicios vinculados.

En este contexto, la convocatoria busca ampliar la participación de quienes forman parte del sector y sumar nuevas ideas que contribuyan al desarrollo de San Pedro como destino turístico. La invitación permanece abierta a todos los interesados en aportar propuestas y trabajar de manera articulada para potenciar la actividad.