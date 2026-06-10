Islas Malvinas: cómo llegar, cuánto cuesta viajar desde Argentina y qué documentación piden

Las Islas Malvinas forman parte de la memoria colectiva de los argentinos y continúan siendo uno de los destinos turísticos más particulares del Atlántico Sur . Aunque el archipiélago permanece bajo ocupación británica, los ciudadanos argentinos pueden viajar como turistas y recorrer distintos puntos de las islas.

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Ubicadas sobre la plataforma continental argentina, las Malvinas están conformadas por dos grandes islas y alrededor de 200 islotes menores. Además de su relevancia histórica, atraen visitantes interesados en la naturaleza, la fauna marina y los escenarios vinculados a la Guerra de 1982.

Actualmente existe una sola conexión aérea comercial regular para llegar a las Islas Malvinas desde Argentina . Se trata del vuelo semanal que opera la aerolínea Latam entre Punta Arenas, en Chile, y Mount Pleasant , el aeropuerto de las islas.

Una vez al mes, esa ruta realiza una escala en Río Gallegos , provincia de Santa Cruz , lo que facilita el acceso para los viajeros argentinos y evita tener que iniciar el trayecto desde territorio chileno.

El valor de los pasajes varía según la fecha de viaje y la disponibilidad, aunque en promedio -saliendo desde Punta Arenas- cuestan $500.000 ida y vuelta.

Qué requisitos exigen para ingresar a las Islas Malvinas

Los ciudadanos argentinos no necesitan visa para ingresar como turistas a las Islas Malvinas. Sin embargo, deben contar con la documentación requerida por las autoridades locales para poder viajar.

Entre los requisitos más importantes figura la contratación de un seguro de viaje con cobertura médica y de evacuación sanitaria, además de la posibilidad de acreditar fondos suficientes para la estadía y presentar reservas de alojamiento.

El costo de un seguro médico para viajar a las Islas Malvinas ronda aproximadamente entre los USD 15 y USD 50 por semana (o hasta USD 150-200 para viajes más largos), variando según la aseguradora y la duración del viaje.

El factor más importante es el monto de cobertura exigido: Evacuación sanitaria: Las autoridades de las Islas Malvinas exigen obligatoriamente una cobertura mínima de USD 2.000.000 para gastos médicos y evacuación.

También es habitual que durante el proceso de check-in o en los controles migratorios se soliciten comprobantes de hospedaje e información sobre el itinerario previsto dentro del archipiélago.

Cuánto cuesta alojarse en las Islas Malvinas

La oferta hotelera es limitada y se concentra principalmente en Puerto Argentino, denominado Stanley por las autoridades británicas. Los establecimientos disponibles suelen tener una capacidad reducida y requieren reserva anticipada.

Los valores de alojamiento rondan los 150 dólares por noche, aunque pueden variar según la temporada y el tipo de establecimiento elegido.

La mejor época para viajar se extiende entre octubre y abril, cuando las condiciones climáticas resultan más favorables. Febrero suele ser considerado uno de los meses más agradables para recorrer las islas, aunque el viento continúa siendo una constante durante todo el año.

Qué lugares visitar en las Islas Malvinas

Entre los sitios más visitados se encuentra Puerto Argentino (Stanley), principal centro urbano del archipiélago y puerta de entrada para la mayoría de los turistas.

Otro de los puntos de mayor interés es el Cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas de 1982.

Además, las islas son reconocidas internacionalmente por sus colonias de pingüinos, elefantes marinos y otras especies de fauna silvestre que atraen a viajeros de distintas partes del mundo. (NA)