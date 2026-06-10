miércoles 10 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Turismo

    Islas Malvinas: cómo llegar, cuánto cuesta viajar desde Argentina y qué documentación piden

    Hoy 10 de junio se celebra el Día de la afirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas.

    10 de junio de 2026 - 11:42
    En las Islas Malvinas viven 3.600 personas.&nbsp;

    En las Islas Malvinas viven 3.600 personas. 

    NA - CESAR VALIENTE

    Las Islas Malvinas forman parte de la memoria colectiva de los argentinos y continúan siendo uno de los destinos turísticos más particulares del Atlántico Sur. Aunque el archipiélago permanece bajo ocupación británica, los ciudadanos argentinos pueden viajar como turistas y recorrer distintos puntos de las islas.

    Lee además
    En un emotivo acto realizado este sábado en las instalaciones del Club Náutico San Pedro, la diputada provincial Analía Corvino entregó un reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad, luego de que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declarara de Interés Legislativo las actividades desarrolladas por la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro desde su creación.

    Reconocimiento a Veteranos de Malvinas en San Pedro: declaran sus actividades de Interés Legislativo
    El tren de larga distancia Retiro-Junín vuelve a pasar por Cortínez el 22 de junio. 
    Tendencias

    Desde el 22 de junio Cortinez, un pueblo de 1.300 habitantes, recupera su estación y vuelve a recibir trenes

    Ubicadas sobre la plataforma continental argentina, las Malvinas están conformadas por dos grandes islas y alrededor de 200 islotes menores. Además de su relevancia histórica, atraen visitantes interesados en la naturaleza, la fauna marina y los escenarios vinculados a la Guerra de 1982.

    Actualmente existe una sola conexión aérea comercial regular para llegar a las Islas Malvinas desde Argentina. Se trata del vuelo semanal que opera la aerolínea Latam entre Punta Arenas, en Chile, y Mount Pleasant, el aeropuerto de las islas.

    Una vez al mes, esa ruta realiza una escala en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, lo que facilita el acceso para los viajeros argentinos y evita tener que iniciar el trayecto desde territorio chileno.

    El valor de los pasajes varía según la fecha de viaje y la disponibilidad, aunque en promedio -saliendo desde Punta Arenas- cuestan $500.000 ida y vuelta.

    Qué requisitos exigen para ingresar a las Islas Malvinas

    Los ciudadanos argentinos no necesitan visa para ingresar como turistas a las Islas Malvinas. Sin embargo, deben contar con la documentación requerida por las autoridades locales para poder viajar.

    Entre los requisitos más importantes figura la contratación de un seguro de viaje con cobertura médica y de evacuación sanitaria, además de la posibilidad de acreditar fondos suficientes para la estadía y presentar reservas de alojamiento.

    El costo de un seguro médico para viajar a las Islas Malvinas ronda aproximadamente entre los USD 15 y USD 50 por semana (o hasta USD 150-200 para viajes más largos), variando según la aseguradora y la duración del viaje.

    El factor más importante es el monto de cobertura exigido: Evacuación sanitaria: Las autoridades de las Islas Malvinas exigen obligatoriamente una cobertura mínima de USD 2.000.000 para gastos médicos y evacuación.

    También es habitual que durante el proceso de check-in o en los controles migratorios se soliciten comprobantes de hospedaje e información sobre el itinerario previsto dentro del archipiélago.

    Cuánto cuesta alojarse en las Islas Malvinas

    La oferta hotelera es limitada y se concentra principalmente en Puerto Argentino, denominado Stanley por las autoridades británicas. Los establecimientos disponibles suelen tener una capacidad reducida y requieren reserva anticipada.

    Los valores de alojamiento rondan los 150 dólares por noche, aunque pueden variar según la temporada y el tipo de establecimiento elegido.

    La mejor época para viajar se extiende entre octubre y abril, cuando las condiciones climáticas resultan más favorables. Febrero suele ser considerado uno de los meses más agradables para recorrer las islas, aunque el viento continúa siendo una constante durante todo el año.

    Qué lugares visitar en las Islas Malvinas

    Entre los sitios más visitados se encuentra Puerto Argentino (Stanley), principal centro urbano del archipiélago y puerta de entrada para la mayoría de los turistas.

    Otro de los puntos de mayor interés es el Cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas de 1982.

    Además, las islas son reconocidas internacionalmente por sus colonias de pingüinos, elefantes marinos y otras especies de fauna silvestre que atraen a viajeros de distintas partes del mundo. (NA)

    Temas
    Seguí leyendo

    Reconocimiento a Veteranos de Malvinas en San Pedro: declaran sus actividades de Interés Legislativo

    Desde el 22 de junio Cortinez, un pueblo de 1.300 habitantes, recupera su estación y vuelve a recibir trenes

    Arranca la temporada de nieve 2026: cuánto cuesta esquiar en los principales centros de Argentina

    Récord histórico: más de 33.000 argentinos viajaron el año pasado a Japón

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El servicio de recolección de residuos en el partido de San Pedro y sus localidades periféricas continúa suspendido por tiempo indeterminado debido a la continuidad de la medida de fuerza que mantienen los trabajadores de la empresa prestataria Ashira.

    Fracasó en San Pedro la conciliación y sigue el paro de Ashira: no habrá recolección de residuos
    En las Islas Malvinas viven 3.600 personas. 
    Turismo

    Islas Malvinas: cómo llegar, cuánto cuesta viajar desde Argentina y qué documentación piden

    No utilizar el celular mientras se conduce, una de las recomendaciones en el Día de la Seguridad Vial.
    Tendencias

    Día de la Seguridad Vial: las 7 recomendaciones para reducir riesgos

    La inédita entrega judicial de dos galgos utilizados presuntamente para la caza ilegal en San Antonio de Areco derivó en una ola de insultos, amenazas y acusaciones contra Corazones Vagabundos, la asociación designada por la Justicia para resguardar a los animales.

    Amenazas y polémica en San Antonio de Areco tras el rescate judicial de dos galgos utilizados para caza

    La Secretaría Vial del Municipio de Rojas coordinó una serie de operativos simultáneos destinados a optimizar la infraestructura vial tanto en el sector urbano como en la red de caminos de tierra del distrito. 

    Rojas avanza con obras viales en caminos rurales y barrios para mejorar la transitabilidad