Día de la Seguridad Vial: las 7 recomendaciones para reducir riesgos

No utilizar el celular mientras se conduce, una de las recomendaciones en el Día de la Seguridad Vial.

Cuando se habla de salud, muchas veces se piensa en controles médicos, alimentación equilibrada o actividad física, pero hay otro aspecto cotidiano que también impacta de manera directa en el bienestar y la vida de las personas y se trata de la seguridad vial , cuyo día se conmemora este miércoles.

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Según se indicó en un informe, aunque en 2024 en el país se logró reducir la cantidad de víctimas fatales respecto de años anteriores, los más de 4.000 fallecidos anuales muestran que la seguridad vial continúa siendo un problema de salud pública importante.

Las motocicletas, la velocidad y las conductas de riesgo siguen siendo los principales desafíos para reducir los accidentes y las muertes en las rutas y ciudades del país. Estudios preliminares muestran que, aunque algunos indicadores sugieren una reducción en la cantidad de siniestros graves, subsiste una elevada gravedad de los accidentes y continúan siendo especialmente vulnerables los motociclistas y los jóvenes conductores.

“Dormir poco antes de manejar, usar el celular al volante, no respetar las velocidades máximas, conducir bajo estrés son conductas que aumentan significativamente el riesgo de sufrir un siniestro vial. Y aunque suelen naturalizarse, pueden tener consecuencias graves y evitables”, aseguró Ailín Catalá, especialista en comunicación en salud.

Además, explicó: “Un choque no empieza en el momento del impacto. Muchas veces comienza antes, en pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que reducen la capacidad de reacción, atención y cuidado. Además, muchas conductas de riesgo se encuentran tan incorporadas en la rutina diaria que dejan de percibirse como peligrosas”.

“Responder mensajes mientras se maneja, no usar cinturón de seguridad en el asiento trasero porque ‘son solo dos cuadras’, cruzar la calle mirando el celular o llevar chicos sin silla ‘por un ratito’ son ejemplos frecuentes de situaciones naturalizadas que pueden tener consecuencias graves. Cuando el riesgo se vuelve cotidiano, baja la percepción de peligro. Por eso, volver a poner estas conductas en discusión también es una forma de prevención”, añadió la jefa de comunicación institucional de Ospedyc.

“Los siniestros viales representan una de las principales causas de lesiones graves y muerte prevenible. Más allá del impacto físico inmediato, pueden dejar secuelas neurológicas, traumatológicas y emocionales que afectan profundamente la calidad de vida de las personas y sus familias”, aseveró.

Las 7 recomendaciones para reducir riesgos

Así como promovemos controles médicos, vacunación o hábitos saludables, también es importante incorporar conductas responsables al circular. Cuidarse y cuidar a otros en la vía pública es una forma de prevención y entre las principales recomendaciones para reducir riesgos, se destacan:

-No utilizar el celular mientras se conduce.

-Descansar adecuadamente antes de viajar.

-Usar siempre cinturón de seguridad, incluso en trayectos cortos.

-Respetar velocidades máximas y señales de tránsito.

-Evitar manejar bajo situaciones de estrés intenso, cansancio o consumo de alcohol y otras sustancias.

-Utilizar sistemas de retención infantil adecuados para niños y niñas.

-Usar casco en bicicletas y motos.

“La seguridad vial no depende solamente de grandes acciones: muchas veces, pequeños hábitos sostenidos pueden marcar una diferencia enorme. Porque prevenir también es manejar con responsabilidad”, finalizó Ailín Catalá.