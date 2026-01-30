Laboratorio Ramallo y HLB Pharma: Duro revés judicial los laboratorios, son 111 las víctimas fatales

Peritajes del Cuerpo Médico Forense determinaron que las bacterias presentes en el opioide incrementaron el riesgo de muerte. La causa federal avanza contra el dueño de HLB Pharma y Ramallo y otros 13 procesados. Google

La causa por el fentanilo adulterado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. dio un paso clave tras la confirmación judicial de 111 muertes vinculadas al lote contaminado. El listado definitivo fue remitido al Cuerpo Médico Forense y refuerza la hipótesis de una grave negligencia sanitaria.

La depuración de expedientes y el número final de víctimas Durante la feria judicial se realizó una revisión exhaustiva de 159 expedientes relacionados con la causa. El análisis permitió establecer que 111 personas fallecieron tras la inoculación del fármaco contaminado, mientras que otras 48 lograron sobrevivir luego de haber estado expuestas al opioide adulterado.

El peritaje que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo El informe técnico del Cuerpo Médico Forense será determinante para confirmar el vínculo causal entre el medicamento adulterado y los decesos. Este elemento probatorio impactará directamente en la situación procesal de los responsables de la fabricación y distribución del lote cuestionado.

La situación judicial de los detenidos y las posibles imputaciones La causa tiene actualmente 14 detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Ramallo S.A. La fiscalía sostiene que el lote 31202 fue producido pese a múltiples alertas técnicas ignoradas, lo que podría agravar las imputaciones por adulteración de medicamentos con resultado de muerte.

