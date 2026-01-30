viernes 30 de enero de 2026
    • Laboratorio Ramallo y HLB Pharma: Duro revés judicial los laboratorios, son 111 las víctimas fatales

    La investigación federal determinó el listado definitivo de víctimas por el fentanilo contaminado, a causa de un lote de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

    30 de enero de 2026 - 10:36
    Peritajes del Cuerpo Médico Forense determinaron que las bacterias presentes en el opioide incrementaron el riesgo de muerte. La causa federal avanza contra el dueño de HLB Pharma y Ramallo y otros 13 procesados.

    Peritajes del Cuerpo Médico Forense determinaron que las bacterias presentes en el opioide incrementaron el riesgo de muerte. La causa federal avanza contra el dueño de HLB Pharma y Ramallo y otros 13 procesados.

    La causa por el fentanilo adulterado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. dio un paso clave tras la confirmación judicial de 111 muertes vinculadas al lote contaminado. El listado definitivo fue remitido al Cuerpo Médico Forense y refuerza la hipótesis de una grave negligencia sanitaria.

    La incertidumbre y el descontento se profundizan entre los trabajadores municipales de Ramallo ante la ausencia de definiciones concretas en materia salarial, en un contexto marcado por la inflación sostenida desde noviembre, mes en el que se otorgó el último incremento efectivo.

    En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una amplia propuesta de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos,con el objetivo de fomentar el movimiento, la vida activa y el bienestar integral durante la temporada estival.

    La depuración de expedientes y el número final de víctimas

    Durante la feria judicial se realizó una revisión exhaustiva de 159 expedientes relacionados con la causa. El análisis permitió establecer que 111 personas fallecieron tras la inoculación del fármaco contaminado, mientras que otras 48 lograron sobrevivir luego de haber estado expuestas al opioide adulterado.

    El peritaje que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo

    El informe técnico del Cuerpo Médico Forense será determinante para confirmar el vínculo causal entre el medicamento adulterado y los decesos. Este elemento probatorio impactará directamente en la situación procesal de los responsables de la fabricación y distribución del lote cuestionado.

    La situación judicial de los detenidos y las posibles imputaciones

    La causa tiene actualmente 14 detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Ramallo S.A. La fiscalía sostiene que el lote 31202 fue producido pese a múltiples alertas técnicas ignoradas, lo que podría agravar las imputaciones por adulteración de medicamentos con resultado de muerte.

    Baradero podría suspender el Festival de Música Popular 2026 si no aparece una productora privada.

    La recolección de residuos voluminosos tiene listo el cronograma de febrero

    Destruyen en Pergamino escapes libres decomisados en operativos de tránsito

    La incertidumbre y el descontento se profundizan entre los trabajadores municipales de Ramallo ante la ausencia de definiciones concretas en materia salarial, en un contexto marcado por la inflación sostenida desde noviembre, mes en el que se otorgó el último incremento efectivo.

    El ex Argentino de Pergamino, Santiago García Cano, continúa en Temperley de Rosario donde afrontará el Torneo Federal. 

    Julia Riera se presentó en el Vero Beach de Estados Unidos donde alcanzó los octavos de final. 

