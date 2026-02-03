martes 03 de febrero de 2026
    • Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense

    La Estación Experimental Agropecuaria de San Pedro informó que enero cerró como el más seco desde que existen registros oficiales.

    3 de febrero de 2026 - 15:40
    Según el último informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, las precipitaciones acumuladas durante el primer mes del año alcanzaron apenas los 10,6 milímetros.

    Según el último informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, las precipitaciones acumuladas durante el primer mes del año alcanzaron apenas los 10,6 milímetros.

    INTA San Pedro

    Desde Inta San Pedro informaron que enero de 2026 marcó un récord climático negativo en el norte de la provincia de Buenos Aires al convertirse en el más seco desde que se iniciaron las mediciones oficiales. Las precipitaciones apenas alcanzaron los 10,6 milímetros, muy lejos del promedio histórico esperado para este período del año.

    Enero 2026, el más seco desde que existen registros

    Según el informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro, el registro de lluvias de enero fue el más bajo de toda la serie histórica. El promedio habitual para este mes es de 117,9 milímetros, lo que evidencia un déficit hídrico sin precedentes en la región.

    Comparación histórica y datos regionales de lluvias

    La marca de este año superó incluso al registro de 1985, cuando se habían acumulado 17,2 milímetros, y quedó muy por debajo de otros períodos críticos como 1965 y 2025. Además, la Red Colaborativa de Lluvias confirmó que en distintos puntos del noreste bonaerense los valores fueron aún menores, profundizando el escenario de sequía.

    Impacto de la sequía en suelos y producción agrícola

    Especialistas del INTA advirtieron que la falta de lluvias afecta directamente la humedad del suelo y el desarrollo de los cultivos estacionales. El organismo puso a disposición informes meteorológicos, mapas interactivos y herramientas digitales para que productores y vecinos puedan evaluar el impacto local y tomar decisiones ante un contexto climático excepcional.

    Temas
    Por Alfonso Godoy
