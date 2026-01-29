Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades

En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una amplia propuesta de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos,con el objetivo de fomentar el movimiento, la vida activa y el bienestar integral durante la temporada estival. El Norte

En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una propuesta integral de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fomentar el movimiento, promover hábitos saludables y fortalecer el bienestar físico, social y emocional durante la temporada estival en Ramallo.

Actividades deportivas y recreativas para todas las edades La iniciativa incluye una amplia variedad de disciplinas pensadas para distintos intereses y niveles. Natación, atletismo, running, fútbol infantil, newcom, beach vóley, beach handball y fútbol playa forman parte de la propuesta, junto con actividades acuáticas como vela y canotaje para adolescentes.

Educación física y bienestar integral en verano Además de promover el ejercicio, el programa apunta a generar espacios de encuentro y socialización. Las clases sistemáticas, adaptadas a cada grupo etario, contribuyen a mejorar la condición física, reducir el sedentarismo y fortalecer valores como el trabajo en equipo, la constancia y el respeto.

El rol del CEF en la promoción de hábitos saludables Desde el CEF N° 60 destacan la importancia de garantizar el acceso gratuito a la actividad física como un derecho. La continuidad del programa refleja el interés de la comunidad y el impacto positivo del deporte en la salud, la calidad de vida y el uso activo del tiempo libre.

Temas Ramallo

Verano

Educación

Natación

Joven