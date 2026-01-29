jueves 29 de enero de 2026
    • Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades

    En Ramallo el programa del CEF N° 60 ofrece actividades deportivas y recreativas gratuitas para niños, jóvenes y adultos durante el verano.

    29 de enero de 2026 - 18:31
    En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una amplia propuesta de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos,con el objetivo de fomentar el movimiento, la vida activa y el bienestar integral durante la temporada estival.

    El Norte

    En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una propuesta integral de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fomentar el movimiento, promover hábitos saludables y fortalecer el bienestar físico, social y emocional durante la temporada estival en Ramallo.

    Actividades deportivas y recreativas para todas las edades

    La iniciativa incluye una amplia variedad de disciplinas pensadas para distintos intereses y niveles. Natación, atletismo, running, fútbol infantil, newcom, beach vóley, beach handball y fútbol playa forman parte de la propuesta, junto con actividades acuáticas como vela y canotaje para adolescentes.

    Educación física y bienestar integral en verano

    Además de promover el ejercicio, el programa apunta a generar espacios de encuentro y socialización. Las clases sistemáticas, adaptadas a cada grupo etario, contribuyen a mejorar la condición física, reducir el sedentarismo y fortalecer valores como el trabajo en equipo, la constancia y el respeto.

    El rol del CEF en la promoción de hábitos saludables

    Desde el CEF N° 60 destacan la importancia de garantizar el acceso gratuito a la actividad física como un derecho. La continuidad del programa refleja el interés de la comunidad y el impacto positivo del deporte en la salud, la calidad de vida y el uso activo del tiempo libre.

