sábado 31 de enero de 2026
    • Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre y crece el malestar salarial

    Trabajadores del Municipio de Ramallo no reciben incrementos desde octubre de 2025. El STMR advierte una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

    31 de enero de 2026 - 14:46
    La situación salarial de los trabajadores municipales de Ramallo atraviesa un momento crítico y genera un creciente malestar en el sector. Así lo advirtió el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo tras una nueva reunión paritaria con el Ejecutivo local que concluyó sin una propuesta concreta de un aumento salarial municipal.

    Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre de 2025

    Según explicó el secretario general del STMR, Pablo Alcaraz, el encuentro paritario se desarrolló con la expectativa de recibir una oferta salarial por parte del municipio, algo que finalmente no ocurrió. Desde el gremio señalaron que fueron convocados con la presunción de que existía algún planteo definido, pero la reunión se limitó a escuchar los reclamos del sector.

    Los trabajadores municipales no reciben aumentos desde octubre de 2025 y, desde noviembre hasta la actualidad, perciben los mismos ingresos mensuales. En ese período, el sindicato estima que los salarios perdieron alrededor de un 10% de poder adquisitivo en las categorías más bajas y cerca de un 15% en las más altas.

    Reclamo del STMR y pérdida del poder adquisitivo

    Alcaraz reiteró la exigencia de que se respete el compromiso asumido al inicio de la gestión municipal de acompañar la inflación, con el objetivo de evitar el deterioro del salario real. Para dimensionar la problemática, detalló que un empleado municipal con cuatro años de antigüedad cobra cerca de 392 mil pesos de bolsillo, mientras que uno con quince años de servicio ronda los 576 mil pesos.

    “Con esos ingresos resulta imposible sostener una familia o afrontar el costo de una vivienda”, sostuvo el dirigente gremial, y calificó la situación como “muy preocupante”, en un contexto de suba sostenida del costo de vida.

    Posibles medidas gremiales si no hay respuesta del Ejecutivo

    Desde el STMR solicitaron una nueva convocatoria a la brevedad para alcanzar un incremento que impacte en el salario de febrero, a percibirse en marzo. “Noviembre, diciembre y enero transcurrieron sin aumentos. Necesitamos una respuesta urgente”, enfatizó Alcaraz.

    Si bien por el momento no se resolvieron medidas de fuerza, el sindicato advirtió que el descontento crece entre los trabajadores y que, de no haber respuestas en los próximos días, podrían evaluarse acciones gremiales, incluso en conjunto con otros sindicatos del sector público.

    La situación salarial de los trabajadores municipales de Ramallo atraviesa un momento crítico y genera un creciente malestar en el sector. Así lo expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz.

