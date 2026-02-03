Ramallo: el Hospital Gomendio repartirá fondos del sistema SAMO entre sus trabajadores

El municipio de Ramallo informó que comenzará a distribuir entre el personal del Hospital Gomendio un porcentaje de los recursos generados por el sistema SAMO. Facebook Hospital Gomendio

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, confirmó que los empleados del Hospital Gomendio comenzarán a percibir un porcentaje de los fondos generados por el sistema SAMO. La medida apunta a reconocer económicamente al personal de salud, aunque se da en medio de un fuerte reclamo de los municipales por recomposición salarial y reapertura de paritarias.

Qué es el sistema SAMO y cómo funciona en Ramallo El Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) permite a los hospitales públicos facturar prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga. Ramallo se incorporó al programa en diciembre pasado, habilitando la generación de recursos que pueden ser reinvertidos en el sistema sanitario y, parcialmente, distribuidos entre los trabajadores.

Cuánto se repartirá entre los empleados del Hospital Gomendio Según informó el Ejecutivo municipal, en esta primera etapa se coparticipará el 5 por ciento de lo efectivamente recaudado a través del SAMO. Ese monto será distribuido entre todo el personal del hospital. Desde el gobierno local aseguran que, a medida que aumente la recaudación, el beneficio podría ampliarse y convertirse en una mejora progresiva.

Malestar municipal y reclamo por reapertura de paritarias Pese al anuncio, el clima entre los trabajadores municipales continúa siendo tenso. Los gremios sostienen que se trata de una medida parcial que no reemplaza una política salarial integral. La falta de paritarias y la pérdida del poder adquisitivo siguen siendo los principales reclamos, mientras exigen diálogo y soluciones que alcancen a toda la planta municipal.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Ramallo

Hospital

Trabajadores

Salud

Paritarias

Municipio