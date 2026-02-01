domingo 01 de febrero de 2026
    El Municipio de Ramallo intensifica controles y limpieza en lotes en estado de abandono

    Ramallo puso en marcha un operativo integral para intervenir terrenos baldíos con pastos altos y residuos, una situación que genera reclamos vecinales.

    1 de febrero de 2026 - 11:25
    El Municipio de Ramallo inició un operativo integral para intervenir terrenos baldíos en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos sectores del distrito y que genera reclamos vecinales, además de riesgos sanitarios y de seguridad.&nbsp;

    El Municipio de Ramallo inició un operativo integral para intervenir terrenos baldíos en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos sectores del distrito y que genera reclamos vecinales, además de riesgos sanitarios y de seguridad. 

    Ramallo Ciudad

    El Municipio de Ramallo avanzó con un operativo integral destinado a intervenir lotes en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos barrios y genera preocupación entre los vecinos. Las acciones incluyen limpieza, desmalezamiento y control, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir riesgos sanitarios.

    El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero

    El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero
    La situación salarial de los trabajadores municipales de Ramallo atraviesa un momento crítico y genera un creciente malestar en el sector. Así lo expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz.

    Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre y crece el malestar salarial

    Controles municipales ante reclamos de vecinos

    La presencia de terrenos baldíos sin mantenimiento se transformó en una de las principales demandas de los vecinos en distintos sectores del distrito. Pastos altos, malezas y acumulación de residuos no solo afectan el entorno urbano, sino que también favorecen la proliferación de alimañas, víboras y focos de contaminación.

    Ante este escenario, el Ejecutivo local decidió reforzar los controles y avanzar con intervenciones directas en aquellos casos donde los propietarios no cumplen con la normativa vigente. Desde el Municipio señalaron que se trata de una política sostenida, orientada a dar respuestas concretas a reclamos que se repiten desde hace tiempo.

    Articulación con el Juzgado de Faltas y aplicación de sanciones

    El plan de acción se desarrolla en articulación con el Juzgado de Faltas, lo que permite avanzar tanto en la limpieza de los terrenos como en la aplicación de sanciones a los dueños que incumplen sus obligaciones. Las tareas incluyen desmalezamiento, retiro de residuos y acondicionamiento general de los lotes.

    El secretario de Obras Públicas interino, Mauricio Frascarolli, explicó que el Municipio cuenta con las facultades legales para intervenir de forma directa cuando la situación lo amerita. En esos casos, los costos de las tareas realizadas son posteriormente trasladados a los propietarios, conforme lo establece la normativa local.

    Más de 12 lotes regularizados y expansión del operativo

    Hasta el momento, el operativo permitió regularizar más de 12 lotes ubicados en Ramallo y Villa Ramallo, donde ya se concretaron tareas de limpieza y mantenimiento. Desde el área de Obras Públicas adelantaron que los trabajos continuarán de manera progresiva en las cinco localidades que integran el Partido.

    Las autoridades remarcaron que el objetivo no es únicamente sancionar, sino generar conciencia sobre la importancia del mantenimiento de los terrenos privados para prevenir riesgos y mejorar el entorno urbano. En ese sentido, el Municipio anticipó que los controles se sostendrán en el tiempo y que se reforzará la respuesta ante nuevos reclamos vecinales.

    El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero

    Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre y crece el malestar salarial

    Ramallo: Los empleados del Hospital Gomendio recibirán una parte de la coparticipación del sistema SAMO

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    Laboratorio Ramallo y HLB Pharma: Duro revés judicial los laboratorios, son 111 las víctimas fatales

    Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades

    Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Balance positivo del Rock del País en Ramallo: récord turístico y fuerte impacto económico

    El operativo de ablación coordinado por el Hospital Eduardo Morgan de Colón y el Cucaiba permitió salvar vidas tras la donación de órganos de un paciente con muerte cerebral.

    De un intento de suicidio a la donación de órganos: una decisión familiar permitió salvar vidas en Colón

    El Municipio de Ramallo inició un operativo integral para intervenir terrenos baldíos en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos sectores del distrito y que genera reclamos vecinales, además de riesgos sanitarios y de seguridad. 

    El Municipio de Ramallo intensifica controles y limpieza en lotes en estado de abandono
    Tras una breve atenuación, la ciudad de San Nicolás y el Delta del Paraná volvieron a quedar bajo peligro extremo de incendios.

    San Nicolás y la región, en alerta extrema por riesgo de incendios forestales

    Cristian Tapia Marchiori se encuentra en la 55ª edición del International Film Festival Rotterdam.
    Gatillero, la película de Cristian Tapia Marchiori, compite en el Festival de Rótterdam

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro informó que ya cuenta con su red social oficial, un nuevo canal de comunicación donde se podrá acceder a información actualizada y útil para quienes viajan, trabajan o visitan la ciudad.

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro lanzó su red social oficial con información para viajeros

    El operativo de ablación coordinado por el Hospital Eduardo Morgan de Colón y el Cucaiba permitió salvar vidas tras la donación de órganos de un paciente con muerte cerebral.

    De un intento de suicidio a la donación de órganos: una decisión familiar permitió salvar vidas en Colón