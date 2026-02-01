El Municipio de Ramallo intensifica controles y limpieza en lotes en estado de abandono

El Municipio de Ramallo inició un operativo integral para intervenir terrenos baldíos en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos sectores del distrito y que genera reclamos vecinales, además de riesgos sanitarios y de seguridad.

El Municipio de Ramallo avanzó con un operativo integral destinado a intervenir lotes en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos barrios y genera preocupación entre los vecinos . Las acciones incluyen limpieza, desmalezamiento y control, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir riesgos sanitarios .

El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero

La presencia de terrenos baldíos sin mantenimiento se transformó en una de las principales demandas de los vecinos en distintos sectores del distrito. Pastos altos, malezas y acumulación de residuos no solo afectan el entorno urbano, sino que también favorecen la proliferación de alimañas, víboras y focos de contaminación.

Ante este escenario, el Ejecutivo local decidió reforzar los controles y avanzar con intervenciones directas en aquellos casos donde los propietarios no cumplen con la normativa vigente. Desde el Municipio señalaron que se trata de una política sostenida, orientada a dar respuestas concretas a reclamos que se repiten desde hace tiempo.

El plan de acción se desarrolla en articulación con el Juzgado de Faltas, lo que permite avanzar tanto en la limpieza de los terrenos como en la aplicación de sanciones a los dueños que incumplen sus obligaciones. Las tareas incluyen desmalezamiento, retiro de residuos y acondicionamiento general de los lotes.

El secretario de Obras Públicas interino, Mauricio Frascarolli, explicó que el Municipio cuenta con las facultades legales para intervenir de forma directa cuando la situación lo amerita. En esos casos, los costos de las tareas realizadas son posteriormente trasladados a los propietarios, conforme lo establece la normativa local.

Más de 12 lotes regularizados y expansión del operativo

Hasta el momento, el operativo permitió regularizar más de 12 lotes ubicados en Ramallo y Villa Ramallo, donde ya se concretaron tareas de limpieza y mantenimiento. Desde el área de Obras Públicas adelantaron que los trabajos continuarán de manera progresiva en las cinco localidades que integran el Partido.

Las autoridades remarcaron que el objetivo no es únicamente sancionar, sino generar conciencia sobre la importancia del mantenimiento de los terrenos privados para prevenir riesgos y mejorar el entorno urbano. En ese sentido, el Municipio anticipó que los controles se sostendrán en el tiempo y que se reforzará la respuesta ante nuevos reclamos vecinales.