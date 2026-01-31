Ramallo: Los empleados del Hospital Gomendio recibirán una parte de la coparticipación del sistema SAMO

Los trabajadores del Hospital Gomendio percibirán una parte de los fondos correspondientes al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), en el marco de una medida que reconoce la labor del personal de salud y busca reforzar los ingresos del sector.

El intendente de Ramallo , Mauro Poletti, anunció que los trabajadores del Hospital Gomendio comenzarán a percibir una parte de la coparticipación vinculada al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), un mecanismo provincial que permite facturar prestaciones a obras sociales y prepagas y distribuir parte de esos fondos entre el personal de salud .

Poletti explicó que el Municipio se incorporó en diciembre al programa SAMO de la provincia de Buenos Aires , lo que habilita al hospital público a cobrar las prestaciones médicas que se brindan a pacientes con cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

“Para ser más sencillo, el municipio hace un aporte al sistema de salud de la provincia, pero también tenemos la posibilidad de repartir entre todos los empleados del hospital parte de lo que recibimos por el cobro a las obras sociales”, detalló el jefe comunal. Según precisó, la implementación comenzará este mismo mes y marcará un cambio significativo en el esquema de ingresos del personal sanitario.

El intendente confirmó que el porcentaje inicial a distribuir será del 5 por ciento de lo efectivamente percibido por el hospital a través del sistema SAMO. Ese monto será coparticipado entre todos los trabajadores del Hospital Gomendio, independientemente de su función específica dentro del establecimiento.

“A medida que se incremente lo que se recauda, también va a representar más dinero para los trabajadores de la salud”, señaló Poletti. En ese sentido, adelantó que el esquema podrá ser revisado en los próximos ejercicios presupuestarios, de acuerdo con el nivel de facturación a las obras sociales.

Pago de sueldos municipales y proyecciones a futuro

En el mismo anuncio, el intendente llevó tranquilidad a los empleados municipales y del hospital al confirmar que los sueldos se abonarán antes de que finalice el mes. Reconoció que la coparticipación del SAMO no llegó a liquidarse junto con los haberes, pero aclaró que el pago se completará en los próximos días.

Finalmente, Poletti indicó que, si el volumen de cobros del sistema SAMO continúa creciendo, se abrirá la discusión para evaluar un eventual incremento del porcentaje destinado a los trabajadores. “La idea es seguir incorporando recursos al salario del personal del hospital, siempre en función de lo que efectivamente se recauda”, concluyó.