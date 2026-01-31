sábado 31 de enero de 2026
    • Ramallo: Los empleados del Hospital Gomendio recibirán una parte de la coparticipación del sistema SAMO

    El intendente de Ramallo confirmó que el personal del Hospital Gomendio comenzará a cobrar un porcentaje de lo recaudado por prestaciones a obras sociales.

    31 de enero de 2026 - 11:35
    Los trabajadores del Hospital Gomendio percibirán una parte de los fondos correspondientes al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), en el marco de una medida que reconoce la labor del personal de salud y busca reforzar los ingresos del sector.

    Los trabajadores del Hospital Gomendio percibirán una parte de los fondos correspondientes al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), en el marco de una medida que reconoce la labor del personal de salud y busca reforzar los ingresos del sector.

    El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, anunció que los trabajadores del Hospital Gomendio comenzarán a percibir una parte de la coparticipación vinculada al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), un mecanismo provincial que permite facturar prestaciones a obras sociales y prepagas y distribuir parte de esos fondos entre el personal de salud.

    La situación salarial de los trabajadores municipales de Ramallo atraviesa un momento crítico y genera un creciente malestar en el sector. Así lo expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz.

    Más de sesenta competidores provenientes de Ramallo, San Nicolás, San Pedro y otras localidades de la región participaron del evento desarrollado en la zona de la boca del arroyo, una propuesta que integró la competencia deportiva con la concientización ambiental y un marcado clima de participación familiar.

    Implementación del sistema SAMO en el Hospital Gomendio

    Poletti explicó que el Municipio se incorporó en diciembre al programa SAMO de la provincia de Buenos Aires, lo que habilita al hospital público a cobrar las prestaciones médicas que se brindan a pacientes con cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

    “Para ser más sencillo, el municipio hace un aporte al sistema de salud de la provincia, pero también tenemos la posibilidad de repartir entre todos los empleados del hospital parte de lo que recibimos por el cobro a las obras sociales”, detalló el jefe comunal. Según precisó, la implementación comenzará este mismo mes y marcará un cambio significativo en el esquema de ingresos del personal sanitario.

    Coparticipación para los trabajadores de la salud

    El intendente confirmó que el porcentaje inicial a distribuir será del 5 por ciento de lo efectivamente percibido por el hospital a través del sistema SAMO. Ese monto será coparticipado entre todos los trabajadores del Hospital Gomendio, independientemente de su función específica dentro del establecimiento.

    “A medida que se incremente lo que se recauda, también va a representar más dinero para los trabajadores de la salud”, señaló Poletti. En ese sentido, adelantó que el esquema podrá ser revisado en los próximos ejercicios presupuestarios, de acuerdo con el nivel de facturación a las obras sociales.

    Pago de sueldos municipales y proyecciones a futuro

    En el mismo anuncio, el intendente llevó tranquilidad a los empleados municipales y del hospital al confirmar que los sueldos se abonarán antes de que finalice el mes. Reconoció que la coparticipación del SAMO no llegó a liquidarse junto con los haberes, pero aclaró que el pago se completará en los próximos días.

    Finalmente, Poletti indicó que, si el volumen de cobros del sistema SAMO continúa creciendo, se abrirá la discusión para evaluar un eventual incremento del porcentaje destinado a los trabajadores. “La idea es seguir incorporando recursos al salario del personal del hospital, siempre en función de lo que efectivamente se recauda”, concluyó.

    Presentación oficial del VI Rally San Pedro, competencia que llevará el nombre de “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias” en homenaje al reconocido piloto local. El evento, que forma parte del calendario del Rally Federal, se desarrollará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, movilizando a los principales exponentes de la especialidad en la región.

    Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias

    La situación salarial de los trabajadores municipales de Ramallo atraviesa un momento crítico y genera un creciente malestar en el sector. Así lo expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz.

    El enfrentamiento entre bandas antagónicos por el control del narcomenudeo se enfrentaron en la tira 20 del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

    La Primera División de vóley del Club Náutico San Pedro quedó oficialmente presentada para su participación en la Liga Federal 2026, que se disputará en la provincia de San Juan.

    Los trabajadores del Hospital Gomendio percibirán una parte de los fondos correspondientes al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), en el marco de una medida que reconoce la labor del personal de salud y busca reforzar los ingresos del sector.

