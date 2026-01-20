martes 20 de enero de 2026
    • Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA

    La Experimental San Pedro de INTA volvió a ser parte clave de la evaluación de la fruta que competirá en la 26ª edición del evento. Además, avanza en desarrollos estratégicos como Pionero INTA, una nectarina inédita en el país con gran potencial exportador.

    20 de enero de 2026 - 09:22
    INTA San Pedro consolida su papel como actor central en el desarrollo de la fruticultura regional.

    INTA San Pedro consolida su papel como actor central en el desarrollo de la fruticultura regional.

    La cuenta regresiva para la 26ª Fiesta Provincial del Durazno ya comenzó en la localidad bonaerense de San Pedro y, como ocurre desde los orígenes del evento, el INTA volvió a decir presente con su aporte técnico. La Estación Experimental local participó activamente de la instancia de evaluación de las frutas que competirán este año, reafirmando su rol histórico en el acompañamiento a los productores y en la mejora continua de la calidad.

    La evaluación se llevó a cabo el pasado 10 de enero, en plena cosecha, y estuvo a cargo de tres especialistas del INTA San Pedro. En total, se analizaron 12 muestras de duraznos, que fueron sometidas a un exhaustivo proceso de selección bajo criterios objetivos y estandarizados, combinando observación directa y mediciones con instrumental específico.

    Entre los aspectos evaluados se contemplaron el estado sanitario de la fruta, la presencia de golpes o lastimaduras, la homogeneidad de tamaño, los defectos de forma y, especialmente, atributos clave para el consumidor como el sabor y el aroma. También se determinó el grado de madurez, mediante mediciones de firmeza con penetrómetro de mano y el contenido de azúcares a través de refractómetro.

    image

    Como resultado de esta instancia técnica, se definieron tres premios y dos menciones especiales, cuyos ganadores serán dados a conocer durante la fiesta, que se realizará el próximo 7 de febrero. Desde el organismo destacaron que este tipo de evaluaciones no solo jerarquizan el evento, sino que también permiten poner en valor el trabajo de los productores locales y fortalecer la calidad de la fruta que llega al mercado.

    Innovación varietal con sello sampedrino

    Más allá de su rol en la Fiesta del Durazno, el INTA San Pedro continúa avanzando en desarrollos que buscan darle competitividad a la fruticultura regional. En ese marco, se destaca la creación de Pionero INTA, una nectarina desarrollada íntegramente en la Experimental local que marca un hito a nivel nacional.

    Se trata de la primera nectarina del país —y una de las pocas a nivel mundial— con capacidad para conservarse más de 47 días en frío sin perder calidad. Esta característica la posiciona como una alternativa estratégica para la exportación, al permitir extender la vida poscosecha y facilitar el acceso a mercados lejanos.

    Con iniciativas que van desde el acompañamiento técnico a los productores hasta la innovación genética, el INTA San Pedro consolida su papel como actor central en el desarrollo de la fruticultura regional, combinando tradición productiva con tecnología aplicada y visión de futuro.

