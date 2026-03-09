lunes 09 de marzo de 2026
    • Violencia de género en la Provincia: Pergamino entre los distritos con menor cantidad de denuncias

    Un informe bonaerense reveló que el 14,1% de las causas penales iniciadas el año pasado estuvieron vinculadas a violencia de género.

    9 de marzo de 2026 - 13:50
    Entre 2015 y 2025 fueron asesinadas 1.010 mujeres en la provincia en hechos vinculados a violencia de género.

    CORRIENTES

    La violencia de género continúa siendo una de las problemáticas más graves en la Provincia de Buenos Aires. Durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a violencia familiar y de género, lo que representa el 14,1% del total de causas penales registradas en el territorio bonaerense.

    Florencia Vaño Abba, directora de Asistencia a la Mujer de Pergamino.

    Florencia Vaño Abba: "La prevención y la educación son claves para erradicar la violencia de género"
    Pergamino fue una ciudad pionera en territorio bonaerense respecto a la creación y el sostenimiento de la Mesa Intersectorial.

    La Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Pergamino tuvo la primera reunión del 2026

    Los datos surgen del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG), que reúne investigaciones judiciales sobre este tipo de delitos y también los expedientes vinculados a muertes violentas de mujeres y de personas trans o travestis.

    En total, el registro contabilizó 147.902 víctimas, de las cuales el 73,9% fueron mujeres. Además, el informe indica que en el 88% de los casos donde la víctima era mujer, los imputados eran varones.

    Las zonas con mayor cantidad de denuncias

    El mapa judicial muestra fuertes diferencias entre regiones. Los departamentos judiciales con más causas iniciadas fueron: San Martín: 23.483 expedientes, Lomas de Zamora: 19.304 expedientes

    En el otro extremo aparecen los distritos con menor cantidad de denuncias: Necochea: 1.006 causas. Pergamino: 1.829 causas

    En cuanto a los delitos denunciados, las amenazas encabezaron el listado con el 27,7%, seguidas por lesiones (24,5%) y desobediencia de medidas judiciales (12,3%). También se registraron denuncias por abuso sexual (7,8%) y daños contra la propiedad (5,5%).

    Femicidios: la violencia en el ámbito doméstico

    El informe también analizó los femicidios ocurridos durante 2025, registrando 74 procesos penales que dejaron 78 víctimas fatales.

    Estas muertes representan el 60,5% de los homicidios de mujeres ocurridos en la provincia, lo que confirma que la violencia de género continúa siendo el principal contexto de estos crímenes.

    Uno de los datos más alarmantes es el lugar donde se producen los hechos: el 85,9% de los femicidios ocurrió dentro de una vivienda, lo que evidencia el fuerte vínculo entre estos delitos y el ámbito doméstico.

    Respecto a los métodos utilizados por los agresores:

    *Fuerza física: 35,9%

    *Armas de fuego: 23,1%

    Víctimas jóvenes y vínculos cercanos

    El estudio también muestra que más del 90% de las víctimas conocía a su agresor. En el 64% de los casos existía o había existido una relación de pareja, expareja o noviazgo.

    Más de la mitad de las víctimas tenía entre 18 y 40 años. Además, en 12 casos las mujeres habían realizado denuncias previas contra el agresor.

    Los femicidios también dejaron un fuerte impacto en los entornos familiares: al menos 83 hijos e hijas quedaron como víctimas indirectas, de los cuales 46 son menores de edad.

    Una década de cifras alarmantes

    El informe advierte que se trata de un fenómeno persistente. Entre 2015 y 2025 fueron asesinadas 1.010 mujeres en la provincia en hechos vinculados a violencia de género.

    Desde el Ministerio Público señalaron que la difusión de estos datos busca visibilizar la magnitud del problema y aportar información para el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir y abordar la violencia familiar y de género.

