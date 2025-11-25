martes 25 de noviembre de 2025
    • Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño

    Jóvenes participaron del Torneo Juvenil de ajedrez Nicoleño en Somisa club, una jornada que combinó competencia, aprendizaje y un fuerte espíritu deportivo.

    25 de noviembre de 2025 - 17:38
    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    deporteshoy.com.ar

    San Nicolás vivió una jornada deportiva destacada con el Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, que reunió a alrededor de cuarenta chicos y adolescentes en el club Somisa. Con competencia, concentración y un clima familiar, el encuentro coronó a los nuevos campeones juveniles y confirmó el crecimiento del ajedrez local.

    Competencia dinámica y categorías en acción

    El torneo comenzó temprano en el quincho de la pileta del club Somisa, un espacio acondicionado para recibir a los jóvenes talentos del ajedrez local. La Asociación Nicoleña de Ajedrez (ANDA) organizó la competencia con distintas modalidades según cada categoría.

    Los más pequeños jugaron un sistema suizo a seis rondas con ritmo de 12 minutos más 3 segundos por movimiento. La categoría Sub 14 disputó un sistema americano a doble ronda, mientras que Sub 16 y Sub 18, unificadas por cantidad de inscriptos, llevaron adelante un americano a ronda simple.

    Una jornada que combinó deporte, convivencia y aprendizaje

    Más allá de la competencia, el encuentro se consolidó como un espacio para compartir. Jugadores, familias y entrenadores disfrutaron de un refrigerio al mediodía que generó un clima distendido y permitió momentos de análisis, juegos y charlas. Incluso se sumaron participantes de Villa Constitución, aportando un gran nivel, aunque sin integrar las premiaciones oficiales.

    Resultados destacados y premiación final

    Las distintas categorías tuvieron amplia participación.

    Sub 8: Felipe Telechea, Alfonsina Zurita, Mateo Arias, Thiago Arias, Benjamín Barticevic, Lisandro Elian Cena, Renato Dorigo Vianni, Felipe Amadeo Chaparro, Genaro Escudero y Laureano D’Urso.

    Sub 10: Anderson Augusto Henrich, Noah Alcorta, Santino Acevedo, Julia Conte, Mateo Bruschi, Benjamín Ángel Merigo y Yair Galván.

    Sub 12: Tadeo Sivori, Isabella Paz Wittmer, Máximo Mirando Rivero, Milo Alegrini, Álvaro Nicanor Arredondo, Benjamín Fernández, Salvador Fernández, Lourdes Arias, Benjamín Villalba, Simón Laureano López, Matías Benjamín Blasco y Karen Balmaceda.

    Sub 14: Álvaro Lauria, Uma Santillán, Bautista Solé y Fausto Benítez.

    Sub 16 y Sub 18: Uriel Córdoba, León Maistegui, Lautaro Sánchez, Ignacio Nahuel Esperón Gómez y Bautista Consigli.

    El cierre incluyó la tradicional entrega de premios: todos los participantes recibieron una medalla, mientras que los tres primeros puestos de cada categoría obtuvieron distinciones especiales. Los campeones levantaron sus trofeos en una celebración que ratificó el crecimiento sostenido del ajedrez nicoleño y el potencial de sus jóvenes talentos.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño
