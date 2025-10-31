viernes 31 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detienen en San Nicolás a un hombre con pedido de captura tras robar una bicicleta

    Un hombre de 32 años fue detenido en San Nicolás luego de robar una bicicleta. Tenía pedido de captura por Amenazas y Lesiones Agravadas.

    31 de octubre de 2025 - 11:15
    Había robado una bicicleta en San Nicolás y tenia pedido de captura por Amenazas

    Había robado una bicicleta en San Nicolás y tenia pedido de captura por Amenazas

    LaOpinion

    Un hombre de 32 años fue detenido por la policía de San Nicolás en la intersección de Necochea y Jujuy, luego de haber robado una bicicleta marca Nordic color roja, propiedad de un vecino de 37 años.

    Lee además
    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero
    Detuvieron a un sujeto en La Emilia por amenazas a una vecina en zona oeste de San Nicolás.

    Aprehendieron a un hombre en La Emilia por amenazas y tenencia ilegal de un arma de guerra

    El hurto se había producido momentos antes en la zona de Carlos Gardel y avenida Falcón, donde la víctima denunció el hecho. A partir de un rápido operativo en el área, el personal policial logró interceptar y reducir al sospechoso, recuperando el rodado sustraído.

    Descubren que tenía pedido de captura por Amenazas y Lesiones

    Durante la identificación, los agentes verificaron que el detenido poseía un pedido de captura activo desde el 19 de noviembre de 2024, en el marco de una causa caratulada “Amenazas agravadas y lesiones agravadas”, requerida por la UFI N°12.

    Intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N°1, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes, mientras avanza la investigación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

    Aprehendieron a un hombre en La Emilia por amenazas y tenencia ilegal de un arma de guerra

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones

    Detuvieron a un joven en zona sur de San Nicolás con herramientas robadas durante un operativo

    San Nicolás: El Concejo aprobó la prórroga del Presupuesto 2026 solicitada por el intendente Passaglia

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ultima fecha del Torneo Pre Federal con Regatas por el Final Four y clásico entre Belgrano y Somisa.

    El Torneo Pre Federal Bonaerense entra en su etapa final con el clásico Belgrano-Somisa como atractivo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La mejor música de los 70, 80 y 90s este sábado en Pergamino

    Una noche para volver a bailar como antes: la fiesta retro que revive la magia de la música
    Motos irregulares en el tránsito: más controles y presencia del Municipio en las calles

    Motos irregulares en el tránsito: más controles y presencia del Municipio en las calles

    Cañerías de gas bajo amenaza: cómo evitar roturas y cortes en los barrios

    Cañerías de gas bajo amenaza: cómo evitar roturas y cortes en los barrios

    Coqueluche: alerta epidemiológica en la provincia por la suba de casos

    Coqueluche: alerta epidemiológica en la provincia por la suba de casos

    María Teresa Moira Kelly secretaria general de la Defensoría Civil.

    Pablo Santamarina inicia una nueva reorganización de la Defensoría para brindar un mejor servicio de Justicia