Detienen en San Nicolás a un hombre con pedido de captura tras robar una bicicleta

Había robado una bicicleta en San Nicolás y tenia pedido de captura por Amenazas LaOpinion

Un hombre de 32 años fue detenido por la policía de San Nicolás en la intersección de Necochea y Jujuy, luego de haber robado una bicicleta marca Nordic color roja, propiedad de un vecino de 37 años.

El hurto se había producido momentos antes en la zona de Carlos Gardel y avenida Falcón, donde la víctima denunció el hecho. A partir de un rápido operativo en el área, el personal policial logró interceptar y reducir al sospechoso, recuperando el rodado sustraído.

Descubren que tenía pedido de captura por Amenazas y Lesiones Durante la identificación, los agentes verificaron que el detenido poseía un pedido de captura activo desde el 19 de noviembre de 2024, en el marco de una causa caratulada “Amenazas agravadas y lesiones agravadas”, requerida por la UFI N°12.

Intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N°1, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes, mientras avanza la investigación.

Compartí esta nota en redes sociales:





