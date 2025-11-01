San Nicolás: Aprehendido un hombre en un allanamiento acusado de amenazar y agredir a su expareja

Detenido un hombre por amenazas a su expareja tras un allanamiento en San Nicolás. LaOpinion

Un hombre de 45 años fue aprehendido en el barrio 7 de Septiembre, zona sur de San Nicolás, acusado de amenazar y agredir a su expareja, un hombre de 38 años, quien había denunciado amenazas de muerte y agresiones físicas ante las autoridades.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría Segunda, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras municipales y privadas, además de otras tareas de inteligencia que permitieron ubicar el domicilio del sospechoso.

Allanamiento otorgado y positivo, con el sospechoso aprehendido y un arma con municiones secuestrados Con esta información, la UFI N°1 solicitó una orden de allanamiento, que fue ejecutada con apoyo de la Policía Local y el Comando de Patrullas. El operativo tuvo resultado positivo, con la aprehensión del acusado y el secuestro de un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho de guerra calibre 12 mm, cuatro municiones calibre 45 mm, cuatro vainas servidas calibre 9 mm y una vaina servida calibre 32 mm.

La causa fue caratulada como “Amenazas y lesiones leves” e interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°1, que dispuso las actuaciones correspondientes.

