El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones

El Hospital San Felipe continúa avanzando en la modernización de su infraestructura y servicios, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos destinada a la incorporación de equipamiento médico de última generación y la ejecución de diversas refacciones en su edificio.

La mejora fue posible gracias a fondos propios de la institución, aportes del Gobierno Bonaerense , del Puerto de San Nicolás , y al apoyo de la Cooperadora San Felipe junto con voluntarios de la Iglesia Dios es Amor.

Entre los nuevos equipos incorporados se destacan un ecógrafo de alta complejidad con nuevos transductores , sillones de parto adaptables , microscopios digitales , autoclave para odontología , lámparas cialíticas para quirófano , camas para terapia intensiva y una incubadora para neonatología , entre otros. Estos dispositivos permiten mejorar la precisión diagnóstica, optimizar los procedimientos y brindar mayor confort a pacientes y profesionales.

Además, se realizaron refacciones en los pasillos del hospital , mejorando la accesibilidad y la comodidad de los espacios comunes.

Desde la dirección del Hospital San Felipe destacaron que este proceso de modernización apunta a “consolidar una institución más moderna, accesible y con una atención de mayor calidad y calidez”, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de toda la comunidad nicoleña.

Con estas mejoras, el Hospital San Felipe se consolida como un referente regional en infraestructura sanitaria, fortaleciendo su capacidad operativa y reafirmando su misión de brindar una atención cada vez más humana y eficiente.