jueves 30 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones

    El Hospital San Felipe San Nicolás invirtió más de $1.000 millones en equipamiento médico y refacciones brindando calidad, precisión y calidez sanitaria.

    29 de octubre de 2025 - 21:00
    Se incorporó nuevo equipamiento de avanzada en el Hospital San Felipe.

    Se incorporó nuevo equipamiento de avanzada en el Hospital San Felipe.

    LaOpinion

    El Hospital San Felipe continúa avanzando en la modernización de su infraestructura y servicios, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos destinada a la incorporación de equipamiento médico de última generación y la ejecución de diversas refacciones en su edificio.

    Lee además
    Un niño resultó herido tras un accidente en motocicleta con un perro en San Nicolás.

    San Nicolás: Un niño resultó herido tras chocar una moto con un perro en el barrio Somisa
    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    La mejora fue posible gracias a fondos propios de la institución, aportes del Gobierno Bonaerense, del Puerto de San Nicolás, y al apoyo de la Cooperadora San Felipe junto con voluntarios de la Iglesia Dios es Amor.

    El equipamiento incorporado al Hospital San Felipe

    Entre los nuevos equipos incorporados se destacan un ecógrafo de alta complejidad con nuevos transductores, sillones de parto adaptables, microscopios digitales, autoclave para odontología, lámparas cialíticas para quirófano, camas para terapia intensiva y una incubadora para neonatología, entre otros. Estos dispositivos permiten mejorar la precisión diagnóstica, optimizar los procedimientos y brindar mayor confort a pacientes y profesionales.

    Además, se realizaron refacciones en los pasillos del hospital, mejorando la accesibilidad y la comodidad de los espacios comunes.

    Desde la dirección del Hospital San Felipe destacaron que este proceso de modernización apunta a “consolidar una institución más moderna, accesible y con una atención de mayor calidad y calidez”, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de toda la comunidad nicoleña.

    Con estas mejoras, el Hospital San Felipe se consolida como un referente regional en infraestructura sanitaria, fortaleciendo su capacidad operativa y reafirmando su misión de brindar una atención cada vez más humana y eficiente.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Un niño resultó herido tras chocar una moto con un perro en el barrio Somisa

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    Detuvieron a un joven en zona sur de San Nicolás con herramientas robadas durante un operativo

    San Nicolás: El Concejo aprobó la prórroga del Presupuesto 2026 solicitada por el intendente Passaglia

    Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A prepararse para el gran evento La Noche de los Alfajores.
    Tendencias

    Llega La Noche de los Alfajores con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país
    El gesto humano del pergaminense Jorge Fornt salvó una vida.

    Un gesto que salvó una vida: el pergaminense que se detuvo en la ruta cuando nadie más lo hizo

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate