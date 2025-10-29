El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones

El Hospital San Felipe continúa avanzando en la modernización de su infraestructura y servicios, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos destinada a la incorporación de equipamiento médico de última generación y la ejecución de diversas refacciones en su edificio.
La mejora fue posible gracias a fondos propios de la institución, aportes del Gobierno Bonaerense, del Puerto de San Nicolás, y al apoyo de la Cooperadora San Felipe junto con voluntarios de la Iglesia Dios es Amor.
El equipamiento incorporado al Hospital San Felipe
Entre los nuevos equipos incorporados se destacan un ecógrafo de alta complejidad con nuevos transductores, sillones de parto adaptables, microscopios digitales, autoclave para odontología, lámparas cialíticas para quirófano, camas para terapia intensiva y una incubadora para neonatología, entre otros. Estos dispositivos permiten mejorar la precisión diagnóstica, optimizar los procedimientos y brindar mayor confort a pacientes y profesionales.
Además, se realizaron refacciones en los pasillos del hospital, mejorando la accesibilidad y la comodidad de los espacios comunes.
Desde la dirección del Hospital San Felipe destacaron que este proceso de modernización apunta a “consolidar una institución más moderna, accesible y con una atención de mayor calidad y calidez”, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de toda la comunidad nicoleña.
Con estas mejoras, el Hospital San Felipe se consolida como un referente regional en infraestructura sanitaria, fortaleciendo su capacidad operativa y reafirmando su misión de brindar una atención cada vez más humana y eficiente.