Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial San Nicolás concluyó el juicio por el femicidio de Guadalupe Nahir Estigarribia, de 21 años, quien fue asesinada a golpes por su pareja, Alejandro Emmanuel Mussing, de 34, en abril de 2024, en un complejo turístico de la ciudad de Baradero. La fiscalía pidió prisión perpetua, y la sentencia se conocerá el próximo martes 4 de noviembre.
La acusación y los pedidos de las partes
La fiscalía, representada por Carlos Hernán Granda, solicitó la máxima pena de prisión perpetua para Mussing por homicidio agravado en contexto de violencia de género.
El defensor oficial Joaquín Castro, en cambio, pidió la inimputabilidad o inimputabilidad disminuida, alegando que el acusado actuó bajo un estado de alienación por consumo de drogas y alcohol.
Durante el debate oral declararon 18 testigos, entre ellos familiares, allegados y representantes de organizaciones contra la violencia de género, quienes describieron un vínculo atravesado por celos, control y episodios previos de agresión física.
Un caso que conmovió a Baradero
Guadalupe había denunciado violencia y pedido ayuda días antes del crimen. Testigos relataron que Mussing la había golpeado, intentado ahorcar y amenazado con dañar a su familia y sus mascotas.
El sábado 20 de abril de 2024, el propietario del complejo Los Talares de Colonia Suiza alertó a la policía sobre un posible incidente. Al ingresar, los agentes encontraron a Mussing con cortes y un cuchillo en la mano, mientras que Guadalupe yacía sin vida en el suelo de la cabaña.
Detalles de la investigación
Según el informe forense, la víctima sufrió múltiples golpes y heridas compatibles con una agresión prolongada.
El acusado fue detenido y trasladado al Hospital Piñeiro, donde constataron lesiones autoinfligidas y signos de forcejeo. La causa quedó caratulada como homicidio agravado por mediar violencia de género y tentativa de suicidio.
El fiscal Granda remarcó que Mussing “comprendía la criminalidad de sus actos” y desestimó su argumento de pérdida de conciencia. Durante el juicio, el acusado no mostró arrepentimiento y aseguró no recordar lo sucedido.
Reacciones y expectativa
El caso generó gran conmoción en Baradero y fue acompañado por organizaciones que exigieron justicia por Guadalupe.
La sentencia se dará a conocer el martes 4 de noviembre, y se espera que el tribunal adopte la postura de la fiscalía y dicte prisión perpetua al acusado.