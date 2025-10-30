jueves 30 de octubre de 2025
    • San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    Un juez de San Nicolás definirá si el acusado, por el homicidio de Juan Carlos Donato y en libertad tras cumplir una medida curativa, vuelve a ser internado.

    30 de octubre de 2025 - 10:10
    Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

    Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

    LaOpinion

    Sergio Tissi, acusado por el crimen del productor agropecuario Juan Carlos Donato, asesinado el 15 de octubre de 2020 en su vivienda rural de San Nicolás sobre la ruta 9, kilómetro 233, recuperó su libertad luego de cumplir una medida de internación psiquiátrica.

    Tissi había sido declarado inimputable en 2022, tras pericias psicológicas que determinaron que padece trastorno esquizofrénico y presentaba síntomas psicóticos, como delirios y alucinaciones. Por su condición, la Justicia dispuso una medida de seguridad curativa de cinco años, que cumplió en el Hospital Psiquiátrico Melchor Romero, en La Plata.

    El Fiscal Dr. Tanús intentará que vuelva a ser internado

    El período de internación finalizó días atrás, motivo por el cual fue liberado y regresó a San Nicolás. Sin embargo, el fiscal Julio Tanús solicitó su reinternación inmediata, considerando que Tissi representa un riesgo para la sociedad.

    La decisión final está ahora en manos del juez Miguel Ángel Cornelli, del Juzgado de Familia N°2 de San Nicolás, quien deberá evaluar si corresponde una nueva internación en un establecimiento especializado.

    El caso sigue generando preocupación en la comunidad nicoleña, dado que el homicidio de Donato conmocionó a la región en 2020 y continúa sin una condena penal, ya que el acusado fue eximido de responsabilidad por su estado mental.

