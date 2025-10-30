jueves 30 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    La dirección de Ternium Argentina, propiedad del Grupo Techint y que operará desde San Nicolás, pasará a manos del actual presidente de Tenaris Brasil.

    30 de octubre de 2025 - 11:30
    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Diario El Informante

    La empresa Ternium Argentina anunció la fecha para el cambio en su conducción. A partir del 1° de febrero de 2026, Renato Catallini asumirá como director general de las operaciones de la compañía, función que desarrollará desde la ciudad de San Nicolás, donde se encuentra el principal complejo industrial de la siderúrgica.

    Lee además
    Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica
    Se incorporó nuevo equipamiento de avanzada en el Hospital San Felipe.

    El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones

    Catallini cuenta con más de 30 años de trayectoria dentro del Grupo Techint y actualmente se desempeña como presidente de Tenaris Brasil. Inició su carrera en Techint Ingeniería y Construcción y, tras su paso por el sector energético, se incorporó en 2001 a Exiros Argentina, donde ocupó distintos cargos ejecutivos hasta llegar a ser director global de Supply Chain en Tenaris. Desde 2012 lidera las operaciones de la compañía en Brasil.

    Berardi pasará a la presidencia del Directorio en Ternium San Nicolás

    Por su parte, Martín Berardi, quien dirige Ternium Argentina desde 2004, continuará vinculado a la empresa como presidente del Directorio. Con más de 45 años de trayectoria en la industria del acero, Berardi es una figura clave en el sector, con antecedentes destacados como su gestión en TenarisTamsa (México) entre 1995 y 2000, y la presidencia de SIDOR (Venezuela) entre 2000 y 2004.

    Con este cambio, Ternium busca asegurar una transición ordenada y estratégica, garantizando la continuidad de su liderazgo industrial en la región y su compromiso con la producción siderúrgica nacional.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    El Hospital San Felipe refuerza su atención con nuevos equipos y obras por más de $1.000 millones

    Detuvieron a un joven en zona sur de San Nicolás con herramientas robadas durante un operativo

    San Nicolás: El Concejo aprobó la prórroga del Presupuesto 2026 solicitada por el intendente Passaglia

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    San Nicolás: Un niño resultó herido tras chocar una moto con un perro en el barrio Somisa

    San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Liberan al acusado del crimen de un hombre en Ruta 9 de San Nicolás tras internación psiquiátrica.

    San Nicolás: Liberaron a Sergio Tissi, acusado del crimen de Donato, tras cumplir medida psiquiátrica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A prepararse para el gran evento La Noche de los Alfajores.
    Tendencias

    Llega La Noche de los Alfajores con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país
    El gesto humano del pergaminense Jorge Fornt salvó una vida.

    Un gesto que salvó una vida: el pergaminense que se detuvo en la ruta cuando nadie más lo hizo

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate