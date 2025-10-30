Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026 Diario El Informante

La empresa Ternium Argentina anunció la fecha para el cambio en su conducción. A partir del 1° de febrero de 2026, Renato Catallini asumirá como director general de las operaciones de la compañía, función que desarrollará desde la ciudad de San Nicolás, donde se encuentra el principal complejo industrial de la siderúrgica.

Catallini cuenta con más de 30 años de trayectoria dentro del Grupo Techint y actualmente se desempeña como presidente de Tenaris Brasil. Inició su carrera en Techint Ingeniería y Construcción y, tras su paso por el sector energético, se incorporó en 2001 a Exiros Argentina, donde ocupó distintos cargos ejecutivos hasta llegar a ser director global de Supply Chain en Tenaris. Desde 2012 lidera las operaciones de la compañía en Brasil.

Berardi pasará a la presidencia del Directorio en Ternium San Nicolás Por su parte, Martín Berardi, quien dirige Ternium Argentina desde 2004, continuará vinculado a la empresa como presidente del Directorio. Con más de 45 años de trayectoria en la industria del acero, Berardi es una figura clave en el sector, con antecedentes destacados como su gestión en TenarisTamsa (México) entre 1995 y 2000, y la presidencia de SIDOR (Venezuela) entre 2000 y 2004.

Con este cambio, Ternium busca asegurar una transición ordenada y estratégica, garantizando la continuidad de su liderazgo industrial en la región y su compromiso con la producción siderúrgica nacional.

