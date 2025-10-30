viernes 31 de octubre de 2025
    • Aprehendieron a un hombre en La Emilia por amenazas y tenencia ilegal de un arma de guerra

    Un hombre de 30 años fue detenido en La Emilia tras un allanamiento por una causa de amenazas. En su casa hallaron un rifle calibre 22 con municiones.

    30 de octubre de 2025 - 22:30
    Detuvieron a un sujeto en La Emilia por amenazas a una vecina en zona oeste de San Nicolás.

    Diario El Norte

    Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas en La Emilia durante un allanamiento realizado en el marco de una causa por amenazas y tenencia ilegal de arma de guerra. El operativo se efectuó en una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 2500 y arrojó resultado positivo.

    De acuerdo con fuentes policiales, la investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido amenazada por un individuo con quien mantiene conflictos de larga data. El hecho ocurrió en su domicilio de calle Pedro Lista al 2500, zona oeste de San Nicolás, lo que motivó la intervención del personal del Destacamento La Emilia, que inició tareas investigativas para ubicar al sospechoso.

    Operativo positivo con detenido del acusado y arma secuestrada

    Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N°1 otorgó la orden de allanamiento. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un rifle calibre 22 recortado, con cargador y cinco proyectiles intactos, además de aprehender al implicado.

    La Unidad Fiscal de Instrucción N°2 dispuso el secuestro del arma y la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por los delitos de amenazas y tenencia ilegal de arma de guerra. El detenido permanecerá privado de la libertad mientras avanza la investigación.

