San Antonio de Areco: Autos clásicos, amistad y turismo, una escapada que reunió a familias

Un grupo de aficionados a los autos clásicos y deportivos eligió este fin de semana a San Antonio de Areco como destino para una nueva salida recreativa.

Un grupo de aficionados a los autos clásicos y deportivos disfrutó este fin de semana de una nueva salida recreativa en la ciudad de San Antonio de Areco . La actividad reunió a familias y amigos en el camping del Club River Plate, donde compartieron un día al aire libre marcado por la pasión por los vehículos y el encuentro social.

Los participantes explicaron que este tipo de actividades se organiza una vez por mes y tiene como principal objetivo compartir experiencias entre personas que mantienen una misma afición. Aunque los vehículos suelen captar la atención de quienes se acercan a observarlos, destacaron que el verdadero valor de estos encuentros radica en la amistad, la convivencia y los momentos compartidos.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de asados, charlas y actividades recreativas, generando un ambiente familiar que trasciende el interés por los automóviles. La propuesta permite además integrar a distintas generaciones en torno a una pasión común.

La elección de San Antonio de Areco no fue casual. Varios integrantes del grupo ya habían visitado la ciudad en otras oportunidades y resaltaron tanto las comodidades del camping como la hospitalidad de los vecinos y prestadores turísticos locales.

El atractivo histórico y cultural de Areco, sumado a sus espacios recreativos, la convierten en un destino frecuente para quienes buscan combinar turismo de cercanía con actividades al aire libre. La ciudad se mantiene entre los lugares preferidos para este tipo de encuentros informales.

La pasión por los autos clásicos sigue recorriendo la provincia

Los viajeros llegaron con modelos de distintas marcas y características, muchos de ellos conservados con gran dedicación por sus propietarios. Cada salida representa una oportunidad para disfrutar de la conducción, intercambiar conocimientos y conocer nuevos destinos bonaerenses.

El grupo ya recorrió localidades como San Pedro y General Belgrano, entre otras ciudades de la provincia, y proyecta continuar sumando experiencias. Incluso analizan organizar viajes más extensos durante fines de semana largos. A pesar de los costos que implica mantener y movilizar estos vehículos, destacaron la buena convocatoria y el entusiasmo de quienes continúan apostando por una pasión que combina historia, amistad y turismo.