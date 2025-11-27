jueves 27 de noviembre de 2025
    • Feria Esperanza en Pergamino: un gesto solidario para transformar el espacio de quienes más lo necesitan

    Este sábado, el Centro de Día Esperanza realizará una nueva edición de su feria Esperanza para recaudar fondos destinados a mejorar su Salón de Usos Múltiples.

    La Opinión OnLine | Carolina Yacobone
    Por Carolina Yacobone
    27 de noviembre de 2025 - 12:49
    La Feria solidaria tendrá lugar en el Centro de Día Esperanza de Pasaje Aníbal Troilo al 200.

    CENTRO DE DIA ESPERANZA

    Este sábado, Pergamino tendrá una cita de solidaridad en el Centro de Día Esperanza, ubicado en pasaje Aníbal Troilo al 200, en la zona de Barrancas del Paraná (Ruta 8). De 10:00 a 16:00 se llevará adelante una nueva edición de la Feria Esperanza, una iniciativa que nació hace algunos años —incluso en tiempos de pandemia— y que hoy regresa con un objetivo muy concreto: reunir fondos para construir el cielorraso del Salón de Usos Múltiples de la institución.

    “Alguien puede decir que un cielorraso es algo simple, pero el salón tiene 18,50 por 13,50 metros. Son muchos metros cuadrados de material y mano de obra, una suma muy importante que hoy no estamos en condiciones de afrontar”, explicó Mónica Bañuls, directora del Centro de Día Esperanza, en diálogo con LA OPINIÓN.

    En un contexto provincial donde la emergencia en discapacidad aún no fue aplicada y donde la institución depende en gran parte del arancel de IOMA —que actualmente paga un 60% de lo que abona Nación—, cada acción comunitaria adquiere un valor decisivo.

    Feria Esperanza
    La feria tendr&aacute; lugar este s&aacute;bado en el Centro de D&iacute;a Esperanza

    Qué se podrá encontrar en la Feria Esperanza

    La feria ofrecerá una gran variedad de artículos en excelente estado: muebles, elementos de bazar, ropa para todas las edades, calzado, objetos decorativos, piezas únicas y algunos tesoros antiguos que sorprenderán incluso a coleccionistas.

    Entre ellos, apareció un verdadero hallazgo: un armonio de 1879, completamente funcional. “Es una pieza para entendidos. No le hemos puesto precio porque es algo muy específico, pero escuchamos ofertas”, contó Bañuls.

    Muchas de las donaciones llegaron de familias del Centro, de colaboradores cercanos o de vecinos que se acercaron apenas se conoció la iniciativa. Algunos muebles antiguos ya fueron vendidos para ganar espacio y asegurar recursos, en un proceso que destacó la generosidad de la comunidad.

    “Las donaciones aparecieron enseguida. Padres, amigos, colaboradores… Todos aportaron lo que pudieron. Y cada aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo”, señaló la directora.

    Centro de Día Esperanza, una institución que acompaña

    El Centro de Día Esperanza está por cumplir 20 años de trabajo ininterrumpido. Su misión es brindar atención, contención y rehabilitación a personas con discapacidad que han quedado fuera del sistema por su edad o por la gravedad de su condición.

    Allí trabajan profesionales de diversas disciplinas: fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, docentes especiales, psicopedagogos y acompañantes terapéuticos. Cada asistido cuenta con una planificación individual, diseñada según sus necesidades.

    “Algunos chicos necesitan más kinesiología, otros más fonoaudiología. Todos tienen terapia individual y también grupal. Además, desarrollamos talleres de arte, danza, música, reflexiones temáticas y actividades integrales que abordan valores como la solidaridad”, explicó Bañuls.

    El Centro alberga actualmente a 43 asistentes. La mitad cuenta con cobertura de IOMA y la otra mitad asiste subvencionada o becada. “Nunca pedimos una cooperadora fija. El que puede, aporta; y al que no puede, está bien. Somos una ONG sin fines de lucro y nuestro objetivo es que todos reciban lo mejor, tengan o no obra social”, sostuvo la directora.

    Administrarse para sostener un espacio esencial

    En tiempos económicos complejos, la institución hace un esfuerzo diario para sostener su funcionamiento. Una administración estricta, decisiones cuidadosas y actividades solidarias como esta feria son herramientas fundamentales para continuar ofreciendo un servicio que es, para muchas familias, indispensable.

    “Todos tenemos derecho a un espacio hermoso, agradable y acorde a nuestras necesidades. Y los chicos pasan muchas horas en el Centro. Por eso queremos mejorar el SUM y brindarles un lugar digno, cálido y armonioso”, afirmó Bañuls.

    Mónica Bañuls
    M&oacute;nica Ba&ntilde;uls directora del Centro de D&iacute;a Esperanza de Pergamino.

    Una invitación abierta a toda la comunidad

    La Feria Esperanza no es solo un evento de compraventa: es un gesto de apoyo colectivo, una oportunidad para colaborar con la inclusión, el bienestar y la calidad de vida de personas que encuentran en el Centro un espacio de crecimiento y contención.

    Quienes participen no solo podrán adquirir objetos a muy buen precio, sino que estarán contribuyendo a una causa profundamente significativa para decenas de familias de Pergamino.

    Para agendar y compartir

    Sábado, de 10:00 a 16:00, en Centro de Día Esperanza – Pasaje Aníbal Troilo 200 (Barrancas del Paraná / Ruta 8).

    “Nos interesa mucho que la feria salga bien —cerró Bañuls—. Cada aporte es importante. Y sabemos que la comunidad siempre nos acompaña.”

    La invitación está hecha. Un pequeño gesto de cada vecino puede construir un gran cambio para quienes más lo necesitan.

