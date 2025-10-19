domingo 19 de octubre de 2025
    • Hacia los 10 años: la Granja San Camilo convoca a participar de un festival solidario

    En el marco de los festejos por los 10 años de su creación, la Granja San Camilo abrió la convocatoria a artesanos, emprendedores y artistas locales.

    19 de octubre de 2025 - 07:05
    Desde hace diez años, la Granja San Camilo trabaja con compromiso en la rehabilitación y reinserción social de jóvenes con problemas de consumo.

    Desde hace diez años, la Granja San Camilo trabaja con compromiso en la rehabilitación y reinserción social de jóvenes con problemas de consumo.

    FACEBOOK GRANJA SAN CAMILO

    La Casa de Contención Comunitaria para jóvenes varones, conocida como Granja San Camilo, encargada de la rehabilitación de jóvenes con adicciones, celebrará sus 10 años de vida con un Festival de Artesanos y Emprendedores.

    En este marco celebratorio por su primera década, lanzó una convocatoria abierta a artistas, bandas, artesanos y emprendedores de nuestra ciudad.

    Festival del 8 y 9 de noviembre

    El festival de artesanos y emprendedores propone darle los días 8 y 9 de noviembre una nueva impronta a la institución, ya que es la primera vez que se realiza y a su vez, le abre las tranqueras a todas aquellas personas que deseen ser parte como artesanos o emprendedores o público en general.

    El evento se llevará a cabo en la sede de la Granja San Camilo, ubicada en avenida Frondizi - Ruta 32, kilómetro 2,5-, frente al Parque Industrial, donde se espera la presencia de numerosos expositores y visitantes a lo largo de ambas jornadas.

    La inscripción paraparticipar ambos días -sábado y domingo- tiene el costo de $15.000 hasta el 3 de noviembre. Los interesados deben contactarse por WhatsApp al 2477-450734 para obtener más información.

    Con esta iniciativa, la institución celebra una década de trabajo comprometido y solidario, fortaleciendo los lazos con la comunidad y renovando su mensaje de esperanza y reconstrucción.

    Una noche especial en el Club Centenario de Pergamino

    El 11 de noviembre marcará una fecha muy especial para la Granja San Camilo: ese día se cumplirán diez años desde la apertura de sus puertas, cuando comenzaron a recibir a los primeros jóvenes con problemáticas de consumo.

    Como parte de las actividades conmemorativas, la institución realizará una cena gala en el Club Centenario, un espacio que en otras oportunidades también fue escenario de encuentros solidarios y celebraciones compartidas.

    La velada reunirá a familiares, amigos, colaboradores, profesionales, voluntarios y exresidentes que han formado parte de este camino de una década, en un ámbito de agradecimiento y reencuentro.

    Durante la cena se compartirán testimonios, proyecciones y reconocimientos a quienes acompañaron la tarea de la institución desde sus inicios, además de un menú especial y espectáculos artísticos que harán de la noche una verdadera fiesta comunitaria.

    Con esta gala, la Granja San Camilo busca honrar el trabajo realizado, renovar su compromiso con la inclusión y celebrar junto a toda la comunidad los logros alcanzados en estos diez años.

    Un espacio de contención frente a la adicción

    En cada noviembre, desde 2015, la Granja San Camilo cumple un nuevo aniversario desde que abriera sus puertas con el firme propósito de ser lo que es en la actualidad: un espacio de contención para personas con consumos problemáticos de sustancias, un ámbito en el que se le ofrece al adicto una atención integral que contempla desde lo espiritual, pasando por la revinculación familiar hasta la formación e inclusión en la vida diaria.

    Con el objetivo de hacer un balance sobre el desarrollo de las actividades en este espacio, LA OPINION dialogó con el presidente de la Asociación Granja San Camilo Pergamino y director del espacio, Juanito Cabrera que, en primer lugar, recordó que fue el “11 de noviembre de 2015 cuando se llevó a cabo la firma del convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y con la Secretaría de Salud Mental y Adicciones bonaerense. El Subsecretario de Adicciones de la Provincia en ese momento, Carlos Sanguinetti, estuvo en nuestra ciudad para hacer el corte simbólico de las cintas. Ese momento fue realmente importante para los que soñamos con este espacio poder concretarlo”.

    En ese momento, la Granja fue definida como “casa de medio camino” lo que le permitió, en 2016 conveniar con la Sedronar, hecho que permitió el reconocimiento como institución que trabajaba y acompaña a personas con adicciones.

    Hasta agosto del 2024, la Granja era “Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario” pero luego pasó a ser considerada “Casa Convivencial Comunitaria”.

    “La granja siempre fue un lugar donde convivieron los chicos, no fue un dispositivo de día”, aclaró Juanito al tiempo que destacó que la llegada de los chicos al espacio se da por propia voluntad.

