domingo 10 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Feria de Residencias 2025: Pergamino busca más profesionales para fortalecer su sistema de salud

    El Hospital San José de Pergamino presentó su variada oferta de 23 residencias en la Feria, un evento que busca atraer y retener profesionales en la ciudad.

    10 de agosto de 2025 - 07:00
    En la Feria de Residencias se informó a los aspirantes sobre las 23 propuestas disponibles en el Hospital San José. &nbsp;

    En la Feria de Residencias se informó a los aspirantes sobre las 23 propuestas disponibles en el Hospital San José.

     

    PRENSA HOSPITAL SAN JOSE

    Días pasados se concretó la Feria de Residencias 2025 en el Hospital San José de Pergamino, recibiendo a postulantes interesados en conocer las distintas propuestas de formación que ofrece la institución. La actividad, respaldada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, busca no solo fortalecer el sistema público de salud, sino también promover la vocación y el trabajo en equipo.

    Lee además
    Joaquín Debeljuh está enfocado en San Juan, donde buscará seguir sumando hacia otro título.

    Joaquín Debeljuh Taruselli pone la mira en revalidar el título argentino y alcanzar el latinoamericano
    Damián Bastianini afrontará ante Sportivo Belgrano su estreno como DT interino de Douglas.

    Douglas va por el despegue en San Francisco con Damián Bastianini como técnico interino

    “Es muy importante la estimulación, no solo pensando en que el residente tenga una buena formación dentro del hospital, sino porque probablemente ese profesional que, en muchos casos, viene de otra ciudad, se termine quedando en Pergamino”, señaló Martín Villalba, jefe del Servicio de Docencia e Investigación del nosocomio.

    Martín Villalba

    Un examen clave y un proceso competitivo

    Pergamino fue una de las tres sedes bonaerenses donde, el 1º de julio, los aspirantes a residencias rindieron su examen. Sin embargo, rendir en la ciudad no implica que el profesional deba formarse allí: una vez evaluados, los postulantes ingresan a un ranking provincial que define su orden de elección.

    La próxima semana se realizará el acto de adjudicación, donde cada profesional decidirá en qué hospital continuar su formación. Las residencias comenzarán el 1º de septiembre.

    Nuevas especialidades y una amplia oferta

    Este año, el Hospital San José ofrece 23 residencias, sumando dos nuevas propuestas: Fisiatría, enfocada en la rehabilitación, y Enfermería en Cuidados Críticos. “La idea es mostrarle a toda la Provincia el trabajo que van haciendo los residentes para que elijan nuestra sede”, explicó Villalba.

    En la historia de las residencias del hospital, la mitad de los profesionales han venido de otras ciudades y la gran mayoría se ha quedado a trabajar en Pergamino. El año pasado se sumaron alrededor de 30 profesionales, alcanzando entre todas las especialidades un total de 70 a 80 residentes activos.

    Déficit de especialistas: pediatras e intensivistas en la mira

    La falta de profesionales es un problema que preocupa. “Si comparamos con ciudades como San Nicolás o Junín, necesitamos más gente que venga a formarse y a quedarse”, subrayó Villalba.

    El déficit es más evidente en áreas críticas: “Hay una estadística que indica la bajada en la cantidad de pediatras, y el Hospital San José no escapa a esa realidad. Cada vez menos profesionales eligen pediatría. Si el Ministerio de Salud no toma decisiones fuertes, tenemos un futuro sin pediatras”, advirtió.

    La terapia intensiva enfrenta un escenario similar: “Antes era un médico clínico que sabía un poco más, sabía intubar y trabajaba en terapia. Hoy tenemos una residencia de terapia intensiva, pero si no aparecen terapistas, vamos a retroceder otra vez a clínicos que saben intubar”, alertó.

    Residencias médicas y no médicas

    El Hospital San José también ha ampliado su oferta a residencias no médicas, como psicología, terapia ocupacional, kinesiología, economía y administración hospitalaria, y educación para la salud. Incluso se han sumado profesionales de disciplinas como antropología o comunicación social, que aportan desde un enfoque integral al trabajo hospitalario.

    Villalba aclaró que estas residencias son posgrados y que los postulantes deben contar con título previo: “A veces nos escriben pensando que se estudia la carrera en el hospital, y no es así. Son programas de perfeccionamiento”.

    Ética y tecnología: el desafío de los exámenes

    Consultado sobre el caso detectado en Ciudad de Buenos Aires, donde varios aspirantes se habrían copiado alcanzando promedios inusualmente altos, Villalba fue contundente: “Está muy mal el accionar de los médicos, pero también se plantea un desafío para el Ministerio de Salud, que debe repensar cómo plantear este examen ante la nueva realidad tecnológica”.

    En Pergamino, el control durante los exámenes es más riguroso gracias a la menor cantidad de aspirantes y la disposición del espacio: “El lugar es bastante grande, los pupitres están más separados y uno los puede ver más fácilmente. Además, se presta atención cuando alguien va al baño”, explicó.

    Expectativas positivas para 2025

    Con una oferta robusta y una política activa de promoción, las expectativas para este año son alentadoras. “Ojalá podamos superar el número del año pasado”, expresó Villalba, confiando en que la Feria y el prestigio del Hospital San José sigan atrayendo profesionales dispuestos a crecer y a aportar a la salud pública de Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Joaquín Debeljuh Taruselli pone la mira en revalidar el título argentino y alcanzar el latinoamericano

    Douglas va por el despegue en San Francisco con Damián Bastianini como técnico interino

    Racing y Gimnasia se miden en un duelo por la punta de la Zona 1 del fútbol local

    Renace el Teatro San Martín: un ícono de Pergamino que se prepara para volver a brillar

    Pergamino se prepara para un encuentro de fe en honor a la Beata María Crescencia

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"

    Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida

    Pergamino en las listas de diputados provinciales

    Estrenan nueva versión de la obra de Carlos Gorostiza Hay que apagar el fuego

    Con Argentino-Alfonzo y Douglas-Alem comienza la cuarta fecha de Primera A

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El próximo domingo se celebrará el aniversario del nacimiento de Crescencia.

    Pergamino se prepara para un encuentro de fe en honor a la Beata María Crescencia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Elecciones: campaña limpia, ciudad cuidada: Pergamino le pone sus límites a la propaganda electoral

    Elecciones: campaña limpia, ciudad cuidada: Pergamino le pone sus límites a la propaganda electoral

    Por Luciano Zuccarelli
    José Luis Felpeto, en su parada de diarios, recibió a LA OPINION.

    José Luis Felpeto: un canillita de alma que honra con pasión su oficio

    Joaquín Debeljuh está enfocado en San Juan, donde buscará seguir sumando hacia otro título.

    Joaquín Debeljuh Taruselli pone la mira en revalidar el título argentino y alcanzar el latinoamericano

    Damián Bastianini afrontará ante Sportivo Belgrano su estreno como DT interino de Douglas.

    Douglas va por el despegue en San Francisco con Damián Bastianini como técnico interino

    Los organismos que se convierten en botines de la política.

    Elecciones 2025: lo que hemos naturalizado y no debería ser normal