Feria de Residencias 2025: Pergamino busca más profesionales para fortalecer su sistema de salud

En la Feria de Residencias se informó a los aspirantes sobre las 23 propuestas disponibles en el Hospital San José.

Días pasados se concretó la Feria de Residencias 2025 en el Hospital San José de Pergamino , recibiendo a postulantes interesados en conocer las distintas propuestas de formación que ofrece la institución. La actividad, respaldada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, busca no solo fortalecer el sistema público de salud, sino también promover la vocación y el trabajo en equipo.

“Es muy importante la estimulación, no solo pensando en que el residente tenga una buena formación dentro del hospital, sino porque probablemente ese profesional que, en muchos casos, viene de otra ciudad, se termine quedando en Pergamino”, señaló Martín Villalba, jefe del Servicio de Docencia e Investigación del nosocomio.

Pergamino fue una de las tres sedes bonaerenses donde, el 1º de julio, los aspirantes a residencias rindieron su examen. Sin embargo, rendir en la ciudad no implica que el profesional deba formarse allí: una vez evaluados, los postulantes ingresan a un ranking provincial que define su orden de elección.

La próxima semana se realizará el acto de adjudicación, donde cada profesional decidirá en qué hospital continuar su formación. Las residencias comenzarán el 1º de septiembre.

Nuevas especialidades y una amplia oferta

Este año, el Hospital San José ofrece 23 residencias, sumando dos nuevas propuestas: Fisiatría, enfocada en la rehabilitación, y Enfermería en Cuidados Críticos. “La idea es mostrarle a toda la Provincia el trabajo que van haciendo los residentes para que elijan nuestra sede”, explicó Villalba.

En la historia de las residencias del hospital, la mitad de los profesionales han venido de otras ciudades y la gran mayoría se ha quedado a trabajar en Pergamino. El año pasado se sumaron alrededor de 30 profesionales, alcanzando entre todas las especialidades un total de 70 a 80 residentes activos.

Déficit de especialistas: pediatras e intensivistas en la mira

La falta de profesionales es un problema que preocupa. “Si comparamos con ciudades como San Nicolás o Junín, necesitamos más gente que venga a formarse y a quedarse”, subrayó Villalba.

El déficit es más evidente en áreas críticas: “Hay una estadística que indica la bajada en la cantidad de pediatras, y el Hospital San José no escapa a esa realidad. Cada vez menos profesionales eligen pediatría. Si el Ministerio de Salud no toma decisiones fuertes, tenemos un futuro sin pediatras”, advirtió.

La terapia intensiva enfrenta un escenario similar: “Antes era un médico clínico que sabía un poco más, sabía intubar y trabajaba en terapia. Hoy tenemos una residencia de terapia intensiva, pero si no aparecen terapistas, vamos a retroceder otra vez a clínicos que saben intubar”, alertó.

Residencias médicas y no médicas

El Hospital San José también ha ampliado su oferta a residencias no médicas, como psicología, terapia ocupacional, kinesiología, economía y administración hospitalaria, y educación para la salud. Incluso se han sumado profesionales de disciplinas como antropología o comunicación social, que aportan desde un enfoque integral al trabajo hospitalario.

Villalba aclaró que estas residencias son posgrados y que los postulantes deben contar con título previo: “A veces nos escriben pensando que se estudia la carrera en el hospital, y no es así. Son programas de perfeccionamiento”.

Ética y tecnología: el desafío de los exámenes

Consultado sobre el caso detectado en Ciudad de Buenos Aires, donde varios aspirantes se habrían copiado alcanzando promedios inusualmente altos, Villalba fue contundente: “Está muy mal el accionar de los médicos, pero también se plantea un desafío para el Ministerio de Salud, que debe repensar cómo plantear este examen ante la nueva realidad tecnológica”.

En Pergamino, el control durante los exámenes es más riguroso gracias a la menor cantidad de aspirantes y la disposición del espacio: “El lugar es bastante grande, los pupitres están más separados y uno los puede ver más fácilmente. Además, se presta atención cuando alguien va al baño”, explicó.

Expectativas positivas para 2025

Con una oferta robusta y una política activa de promoción, las expectativas para este año son alentadoras. “Ojalá podamos superar el número del año pasado”, expresó Villalba, confiando en que la Feria y el prestigio del Hospital San José sigan atrayendo profesionales dispuestos a crecer y a aportar a la salud pública de Pergamino.