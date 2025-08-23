Federico Canal y el sueño de un gimnasio de calistenia visibilizado en un ciclo de la televisión abierta

La historia de vida de Federico Canal , instructor de calistenia e inspiración para muchos jóvenes, quedó en el centro de la escena nacional este jueves por la noche cuando participó del ciclo televisivo Trato Hecho, que conduce Santi Maratea en América TV.

Al momento de contar los motivos por los cuales participó del ciclo expuso su necesidad de abrir un espacio propio para dar clases particulares. Su idea era recaudar fondos. En su participación obtuvo la suma de cinco millones de pesos.

En horario central, frente a millones de televidentes, Canal relató cómo logró sobreponerse a la adversidad y cuál es su mayor anhelo: poder contar con un gimnasio propio en Pergamino dedicado a la calistenia.

El programa tuvo un arranque emotivo: Canal bailó junto al conductor, Santi Maratea, y los panelistas mostrando la prótesis que le permite desenvolverse con plena autonomía. Fue una forma de transmitir que, más allá de la discapacidad física, lo que realmente lo define es la voluntad de salir adelante y ayudar a otros.

A lo largo de su participación en el ciclo: Federico Canal contó su historia de vida y el sueño de abrir su propio gimnasio.

Su relato se remonta a 2019, cuando sufrió un grave accidente en moto que derivó en la amputación de su pierna izquierda. La situación lo llevó a un pozo depresivo y al consumo problemático de drogas y alcohol. “En ese momento me descuidé, no tenía rumbo y terminé muy mal”, reconoció en varias entrevistas. Sin embargo, en 2022 conoció la calistenia y esa disciplina se convirtió en la llave de un nuevo comienzo: “Ahí pude centrarme bien en mí. Dejé de fumar, de tomar y de juntarme con gente que no me hacía bien. El deporte me salvó”.

Desde entonces, Canal no solo entrena a diario sino que también se dedica a enseñar. Con un estilo frontal y motivador, ofrece clases gratuitas a personas con discapacidad y encuentros abiertos a la comunidad en dos parques de Pergamino: España y Belgrano. “A la gente con discapacidad la entreno gratis. Trato de motivarlos y acompañarlos desde el deporte. A veces con eso alcanza para que alguien empiece a cambiar su vida”, afirma.

El deporte lo llevó también a incursionar en distintas disciplinas: formó parte de la selección de vóley amputados, practicó tenis en San Lorenzo becado en Buenos Aires, compitió en natación contra atletas convencionales logrando podios, y se convirtió en referente de la calistenia local. Todo ese recorrido fortaleció su decisión de dedicarse plenamente al entrenamiento físico como camino de superación.

La exposición televisiva de este jueves no fue la primera vez que Canal apareció en una pantalla nacional. En agosto, La Opinión reflejó su participación como actor de reparto en la segunda temporada de la serie División Palermo, de Netflix, creada y dirigida por Santiago Korovsky. Allí se lo pudo ver en el primer capítulo de una producción que combina humor absurdo con una mirada crítica sobre la seguridad urbana y la inclusión social.

Hoy, el sueño de Canal es abrir un gimnasio de calistenia en Pergamino, un espacio que le permita dar un salto en su proyecto personal y multiplicar el alcance de su propuesta deportiva. Mientras tanto, sigue brindando clases al aire libre en horarios fijos: los lunes, miércoles y viernes a las 17:30 en Parque España, y los martes y jueves en Parque Belgrano de 15:00 a 17:00 y de 19:00 a 21:00.

Con su testimonio en horario central, Canal no solo visibilizó su historia de resiliencia, sino que también encendió una luz de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Su vida es la prueba de que el deporte puede convertirse en un puente hacia la reconstrucción personal y, a la vez, en una herramienta para transformar la de otros.