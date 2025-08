Federico Canal: de la resiliencia al set de División Palermo

“Mi viejo, Ricardo, me comentó sobre unos grupos de casting. Buscaban personas con discapacidad, así que mandé ahí todo lo que me pedían y después me mandaron para hacer el casting del personaje que hizo Lucas Poggi, que está en silla de ruedas, que se ve en el episodio 1 de la segunda temporada, y como no quedé para ese, me llamaron para hacer después de extra en el episodio 1. Así que estuve ahí con los chicos, los conocí a todos; unos genios todos”, contó Canal en el programa Reporte La Opinión , que se emite por FM 105.1, YouTube y Twitch y que conducen Alfonso Godoy y Federico Delloso .

La experiencia de estar en un set profesional, compartiendo escenas con un elenco consagrado, fue inolvidable: “La verdad que estaba muy contento. Esto se grabó hace un año, fue en julio del año pasado. La pasé muy bien, conocí gente increíble. Como lo ves a Korovsky en la serie, es también igual de divertido en persona”.

Federico también opinó sobre la nueva generación de creadores de contenido en el país: “Creo que tienen todo el potencial para salir en todos lados. Además, la comedia que hacen está muy buena. Es un humor negro, irónico, que en la serie se ve claramente. Sé que hay gente que quizá le sea chocante, pero yo que soy parte de un grupo de gente con discapacidad me tomo todo con humor. Y la mejor honda de todas es reírse de la propia desgracia. O sea, no reírse de alguien sino con alguien; esa es la diferencia”.

Sobre el tono inclusivo de División Palermo, Canal destaca la autenticidad del enfoque: “No se ríen de la discapacidad, sino que están incorporando como protagonistas a las personas con discapacidad, sin reírse de ellas y llevándolos a un humor del que uno se siente parte.”

Al preguntarle si esta experiencia le despertó interés por seguir actuando, no lo duda:

“La pasé muy bien, los chistes que tiraron son buenísimos, e hice mi papel de extra lo mejor que pude. Es raro estar entre tanta gente que te maquilla, que te arregla la ropa, con treinta cámaras en un estudio. La verdad que me encantaría, estaría muy bueno, y si se abre alguna puerta la voy a tomar. Pero no va a ser lo que yo quiera dedicarme a futuro plenamente.”

Federico Canal: Una historia de lucha, deporte y transformación

La participación de Federico Canal en la serie tiene un trasfondo de lucha personal y superación. En 2019 sufrió un grave accidente en moto que derivó en la amputación de una pierna.

“En ese momento caí en depresión y en las drogas. En el año 2022 conocí la calistenia, o sea, el deporte, y ahí pude centrarme bien en mí. Y ya no fumo, no tomo, no me drogo y no me junto con alguien que sé que me va a hacer mal. Entreno a otra gente y trato de motivarlos a que hagan deporte y que se quieran a sí mismos”, refirió.

Su camino en el deporte fue intenso: “Entrené en la selección de vóley amputados para las Olimpiadas, después hice tenis en San Lorenzo, becado en Buenos Aires. También hice natación, logrando dos segundos puestos contra gente no amputada. Después de todo ese trayecto deportivo, las malas juntas y malas acciones mías me llevaron a hacer una mala vida, pero hace más de dos años que pude cambiar mi vida”.

Hoy, Canal es instructor de calistenia y entrena a personas de todas las edades, incluso de forma gratuita a quienes tienen discapacidad.

“A la gente con discapacidad la entreno gratis”, afirma, con el mismo tono directo con el que habla de todo. “Trato de motivarlos y de acompañarlos desde el deporte. A veces con eso alcanza para que alguien empiece a cambiar su vida”.

Federico brinda sus clases al aire libre en dos espacios públicos de la ciudad: Parque España: lunes, miércoles y viernes a las 17:30; Parque Belgrano: martes y jueves, de 15:00 a 17:00 y de 19:00 a 21:00.

Instagram: @rengocanal / @rengostenia