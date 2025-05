Fecha positiva para Viajantes y Gimnasia en el torneo de hockey femenino de AHO

El cruce entre los clubes pergaminenses se disputó en la cancha de Viajantes y dejó un saldo favorable para el local al lograr tres triunfos y un empate, con gran efectividad en Sub 16, Sub 19 y Primera División.

En Sub 14 el resultado fue 0 a 0. En Sub 16, Viajantes triunfó por 3 a 1, con goles de Clara Hulten, Felicitas Mendivil y Priscila Balbín, y continúa al frente de la tabla con puntaje perfecto. El descuento para Sirio Libanés fue anotado por Malena Maza. En Sub 19, el local ganó por la mínima (1 a 0), con tanto de Felicitas Mendivil, quien volvió a hacerse presente en el marcador. Y en Primera División, Viaja cerró una gran jornada con un 2-0 sólido, gracias a los goles de Martina Mendivil y Olivia Hulten, figuras en el equipo mayor que sigue segundo en la tabla de posiciones.