Faenaron las vaquillonas y novillos de un camión jaula que despistó y volcó en la autopista de la ruta 8

Al lugar del siniestro se acercaron personas que faenaron los animales que sobrevivieron al golpe por el vuelco del camión y el acoplado tipo jaula.

Un violento siniestro vial se registró en la noche de este miércoles en la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 227, cuando un camión jaula cargado con animales bovinos despistó y volcó sobre la calzada. El conductor del vehículo resultó con lesiones leves, pero el episodio derivó en un hecho de gravedad adicional: decenas de personas se acercaron hasta el lugar y faenaron varios de los ejemplares, mientras otros fueron directamente sustraídos.

El transporte, un camión Scania con acoplado, circulaba en dirección ascendente con destino a la localidad bonaerense de General Pacheco. Por causas que aún son materia de investigación, el rodado perdió el control y terminó volcado sobre la traza, provocando un corte total en uno de los carriles de la Autopista de la Ruta 8.

El chofer, un hombre de 51 años, oriundo de la provincia de Córdoba, fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado al Hospital San José de Pergamino con escoriaciones y golpes, aunque fuera de peligro.

De acuerdo con el reporte policial, como consecuencia del vuelco murieron al menos cuatro animales, pero lo más grave fue la intervención de particulares que aprovecharon la situación para apoderarse de gran parte de la hacienda transportada. Según la denuncia, fueron sustraídos 47 vacunos, algunos faenados en el mismo lugar del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, Comando de Prevención Rural Pergamino y personal de la Comisaría Segunda, a cargo de coordinar las actuaciones junto a Policía Científica. La Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 dispuso la apertura de una investigación por el robo de los animales, además de las diligencias de rigor vinculadas al siniestro vial.

El vuelco generó un importante despliegue policial para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes. La carga de ganado, que tenía como destino un establecimiento en el conurbano bonaerense, quedó dispersa en la zona, lo que obligó a interrumpir el tránsito por varias horas.

La sustracción de animales en estos contextos se ha vuelto un fenómeno recurrente en distintas rutas del país y preocupa tanto a transportistas como a las autoridades, no solo por el perjuicio económico que implica, sino también por el riesgo sanitario y de seguridad que representa la faena clandestina en condiciones inadecuadas.