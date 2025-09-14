domingo 14 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Un cierre a todo ritmo del XI Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en Teatro Unión Ferroviaria

    Este domingo culmina el Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, una propuesta cultural organizada por la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy.

    14 de septiembre de 2025 - 08:00
    La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy es dirigida por la profesora María Auil.

    La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy es dirigida por la profesora María Auil.

    ORQUESTA INFANTO JUVENIL BARRIO KENNEDY

    Después de dos noches a pura música instrumental, este domingo finaliza el XI Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, un evento cultural que reúne a destacadas agrupaciones locales y a invitados especiales de la región.

    Organizado por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” este domingo a las 19:30 en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530), participarán CheloSuzuki, el Ensamble de Guitarras “Los Taitas”, y la Orquesta Típica “El Desbande”, estas dos últimas formaciones pertenecientes al Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”.

    El ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

    El ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, que comenzó el sábado 6 y continuó el domingo 7 de este mes, busca promover el encuentro, la diversidad musical y el trabajo colectivo de formaciones instrumentales de distintos géneros, edades y trayectorias.

    La entrada es a la colaboración. Además, hay un alias para transferir: orquesta25 y media hora antes de la función se repartirán las entradas.

