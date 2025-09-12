viernes 12 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Balearon a un sujeto con antecedentes de enfrentamientos criminales por disputas del hampa en Pergamino

    La víctima, que tiene secuelas físicas de un violento episodio ocurrido años atrás, fue hospitalizada de urgencia con una herida de arma de fuego en la ingle.

    12 de septiembre de 2025 - 11:02
    Al sujeto lo balearon en la ingle, pero no brindó precisiones del atacante para poder avanzar en la identificación.

    Al sujeto lo balearon en la ingle, pero no brindó precisiones del atacante para poder avanzar en la identificación.

    ARCHIVO LA OPINION
    Lee además
    El convicto sigue siendo buscado desde los minutos después que baleó al sargento de la DDI Pergamino en la mañana del viernes 15 de agosto.

    ¿Dónde está el sujeto que baleó a un policía en un allanamiento judicial?
    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino
    Embed

    El episodio, que por el momento se investiga bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, mantiene varias incógnitas ya que la víctima no pudo precisar cómo ni en qué circunstancias recibió el disparo.

    El caso se conoció pasadas las 23:20 del jueves, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Sin embargo, cuando los móviles policiales llegaron al lugar, no hallaron rastros del hecho ni pudieron entrevistarse con testigos que aportaran datos. Minutos más tarde, el sistema de emergencias reportó el ingreso al hospital de un hombre con una herida de arma de fuego en la ingle, lo que permitió reconstruir parcialmente la situación.

    El baleado es conocido por antecedentes violentos

    De acuerdo con fuentes oficiales, el herido es conocido en el ambiente policial por antecedentes y porque arrastra importantes secuelas físicas desde hace varios años, cuando sobrevivió a un grave enfrentamiento que lo mantuvo internado en terapia intensiva y le provocó limitaciones motoras permanentes.

    En esta oportunidad, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por los profesionales de guardia. La Policía Científica realizó pericias médicas en el hospital para determinar la gravedad de las lesiones, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1.

    Hasta el momento, no hay personas aprehendidas ni imputadas en relación con el hecho. Tampoco se logró establecer el arma utilizada ni las circunstancias en que se produjo el disparo. Por esa razón, los investigadores trabajan en la recolección de cámaras de seguridad de la zona y en la toma de declaraciones testimoniales, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

    La intervención policial quedó en manos de la Comisaría Primera, que comisionó a efectivos de la DDI para avanzar con las diligencias. La principal dificultad radica en que el hombre baleado, debido a su estado de salud y a las secuelas que arrastra, no pudo brindar detalles precisos sobre lo ocurrido.

    La Fiscalía deberá determinar si se trató de un ajuste de cuentas, un intento de robo o un ataque en otro contexto, ya que las circunstancias permanecen confusas. Por ahora, la única certeza es que el herido se encuentra bajo atención médica y que los investigadores trabajan para esclarecer el episodio.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Dónde está el sujeto que baleó a un policía en un allanamiento judicial?

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino

    Aprehensión a un joven con un arma de guerra en San Pedro

    Grave siniestro vial: un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar contra un auto en la ruta

    Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    En el centro de San Nicolás, padres dejaron a sus niños encerrados en un auto, que fue secuestrado

    Faenaron las vaquillonas y novillos de un camión jaula que despistó y volcó en la autopista de la ruta 8

    Chocaron una moto y un auto: una mujer sufrió severos traumatismos en un siniestro vial

    Aprehendieron al cuidador de una iglesia por filmar a mujeres en los baños en un grave caso de abuso sexual

    San Nicolás: dos jóvenes fueron detenidos tras evadir control policial en una motocicleta

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una ambulancia de Same trasladó al conductor de la moto al Hospital San José con severos traumatismos que generaron su internación en la sala de cuidados intensivos.

    Grave siniestro vial: un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar contra un auto en la ruta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Por Fernando Bongiovanni
    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.
    Cultura

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino