Balearon a un sujeto con antecedentes de enfrentamientos criminales por disputas del hampa en Pergamino

Al sujeto lo balearon en la ingle, pero no brindó precisiones del atacante para poder avanzar en la identificación.

Un sujeto de 43 años resultó baleado en la noche del jueves en inmediaciones de Blas Parera y Joaquín Víctor González, en cercanías del complejo habitacional "Virgen de Guadalupe" , y fue trasladado de urgencia al Hospital “San José” con una lesión de arma de fuego en la región inguinal; tal como surge de las actuaciones policiales.

El episodio, que por el momento se investiga bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, mantiene varias incógnitas ya que la víctima no pudo precisar cómo ni en qué circunstancias recibió el disparo.

El caso se conoció pasadas las 23:20 del jueves, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Sin embargo, cuando los móviles policiales llegaron al lugar, no hallaron rastros del hecho ni pudieron entrevistarse con testigos que aportaran datos. Minutos más tarde, el sistema de emergencias reportó el ingreso al hospital de un hombre con una herida de arma de fuego en la ingle, lo que permitió reconstruir parcialmente la situación.

De acuerdo con fuentes oficiales, el herido es conocido en el ambiente policial por antecedentes y porque arrastra importantes secuelas físicas desde hace varios años, cuando sobrevivió a un grave enfrentamiento que lo mantuvo internado en terapia intensiva y le provocó limitaciones motoras permanentes.

En esta oportunidad, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por los profesionales de guardia. La Policía Científica realizó pericias médicas en el hospital para determinar la gravedad de las lesiones, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1.

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas ni imputadas en relación con el hecho. Tampoco se logró establecer el arma utilizada ni las circunstancias en que se produjo el disparo. Por esa razón, los investigadores trabajan en la recolección de cámaras de seguridad de la zona y en la toma de declaraciones testimoniales, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

La intervención policial quedó en manos de la Comisaría Primera, que comisionó a efectivos de la DDI para avanzar con las diligencias. La principal dificultad radica en que el hombre baleado, debido a su estado de salud y a las secuelas que arrastra, no pudo brindar detalles precisos sobre lo ocurrido.

La Fiscalía deberá determinar si se trató de un ajuste de cuentas, un intento de robo o un ataque en otro contexto, ya que las circunstancias permanecen confusas. Por ahora, la única certeza es que el herido se encuentra bajo atención médica y que los investigadores trabajan para esclarecer el episodio.