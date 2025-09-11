jueves 11 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: dos jóvenes fueron detenidos tras evadir control policial en una motocicleta

    La Policía Local de San Nicolás aprehendió a dos jóvenes que intentaron escapar en moto, portaban armas blancas y marihuana. Interviene la UFI N°12.

    11 de septiembre de 2025 - 11:05
    Detenidos dos jóvenes sobre una motocicleta en San Nicolas, llevaban un arma blanca y droga.

    LaOpinion

    La Policía Local de San Nicolás realizó un operativo que terminó con la aprehensión de dos jóvenes de 24 y 19 años, en la intersección de Tucumán y Pringles, en un hecho que comenzó cuando ambos intentaron evadir un control en Lazarte y avenida Morteo,

    Intentaron escapar a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 180cc. Tras ser interceptados, los individuos se tornaron hostiles e intentaron agredir al personal policial, aunque no llegaron a provocar lesiones.

    Encuentran arma blanca y estupefacientes en poder de los involucrados

    Durante la requisa, al joven de 24 años se le secuestró un cuchillo tipo Tramontina y un envoltorio con marihuana, mientras que al de 19 se le incautó una trincheta. Además, agentes de Tránsito retuvieron el rodado por infracción a la Ley 24.449.

    La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad, con infracción al artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23.737, y a la normativa de tránsito vigente. La investigación quedó a disposición de la UFI N° 12 del Departamento Judicial San Nicolás.

