Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino

La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

Un joven de 32 años denunció haber sido víctima de una agresión con arma blanca en la tarde de este jueves en la zona oeste de Pergamino . Según su testimonio, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron por la espalda y le provocaron una herida en la zona dorsal, mientras él se desplazaba en bicicleta .

El episodio habría ocurrido alrededor de las 16:00 en inmediaciones del cementerio de pergamino, a la altura de las calles Bombero Esquivel y Deán Funes . De acuerdo a lo que relató la víctima al personal policial, los agresores circulaban en una moto de tipo 110 sin plásticos colocados, y desde atrás le asestaron un puntazo que le ocasionó la lesión.

No hubo testigos presenciales del hecho ni pudo identificar a los atacantes. Tampoco sospecha de personas concretas, por lo que la investigación se inició con información limitada.

El joven decidió no solicitar asistencia inmediata y se presentó por sus propios medios en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos “San José”. Allí fue atendido por los médicos de urgencias, quienes constataron que presentaba una herida superficial en la espalda, sin riesgo de vida.

Personal policial apostado en el centro de salud tomó conocimiento de la situación y actuó de oficio, dando intervención a la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, que instruyó actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

El caso quedó a cargo de la Comisaría Primera, con intervención del médico de Policía y la disposición de realizar las diligencias de rigor, entre ellas la declaración testimonial de la víctima y la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona del hecho.

Aunque la lesión no reviste gravedad, la modalidad del ataque generó preocupación por la violencia ejercida y la falta de motivos aparentes. La Fiscalía deberá determinar si se trató de un intento de robo, una agresión dirigida o un hecho aleatorio, ya que por el momento no se descarta ninguna hipótesis.