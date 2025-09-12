viernes 12 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino

    La víctima manifestó que lo interceptaron dos sujetos en inmediaciones de Bombero Esquivel y Deán Funes el jueves a las 16:00.

    12 de septiembre de 2025 - 12:18
    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    GOOGLE STREET VIEW

    Un joven de 32 años denunció haber sido víctima de una agresión con arma blanca en la tarde de este jueves en la zona oeste de Pergamino. Según su testimonio, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron por la espalda y le provocaron una herida en la zona dorsal, mientras él se desplazaba en bicicleta.

    Lee además
    Aprehenden a un joven con un arma de guerra en San Pedro

    Aprehensión a un joven con un arma de guerra en San Pedro
    Murió Charlie Kirk en EEUU, fundador de Turning Point USA

    Quien era Charlie Kirk, el activista muerto tras recibir un disparo en un acto universitario en EEUU

    El episodio habría ocurrido alrededor de las 16:00 en inmediaciones del cementerio de pergamino, a la altura de las calles Bombero Esquivel y Deán Funes. De acuerdo a lo que relató la víctima al personal policial, los agresores circulaban en una moto de tipo 110 sin plásticos colocados, y desde atrás le asestaron un puntazo que le ocasionó la lesión.

    Apuñalado cerca del Cementerio

    Embed

    No hubo testigos presenciales del hecho ni pudo identificar a los atacantes. Tampoco sospecha de personas concretas, por lo que la investigación se inició con información limitada.

    El joven decidió no solicitar asistencia inmediata y se presentó por sus propios medios en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos “San José”. Allí fue atendido por los médicos de urgencias, quienes constataron que presentaba una herida superficial en la espalda, sin riesgo de vida.

    Personal policial apostado en el centro de salud tomó conocimiento de la situación y actuó de oficio, dando intervención a la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, que instruyó actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

    El caso quedó a cargo de la Comisaría Primera, con intervención del médico de Policía y la disposición de realizar las diligencias de rigor, entre ellas la declaración testimonial de la víctima y la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona del hecho.

    Aunque la lesión no reviste gravedad, la modalidad del ataque generó preocupación por la violencia ejercida y la falta de motivos aparentes. La Fiscalía deberá determinar si se trató de un intento de robo, una agresión dirigida o un hecho aleatorio, ya que por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

    Temas
    Seguí leyendo

    Aprehensión a un joven con un arma de guerra en San Pedro

    Quien era Charlie Kirk, el activista muerto tras recibir un disparo en un acto universitario en EEUU

    Polémica en San Pedro: la UTOI obligó a un joven a hacer flexiones en plena calle

    Juicio oral: una joven de Colón enfrentará la acusación por tenencia de drogas con fines de comercialización

    Allanamiento en San Pedro: detienen a una joven y recuperan una moto robada

    Un argentino entre los 10 mejores estudiantes del mundo

    Grave siniestro vial: un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar contra un auto en la ruta

    Balearon a un sujeto con antecedentes de enfrentamientos criminales por disputas del hampa en Pergamino

    Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    En el centro de San Nicolás, padres dejaron a sus niños encerrados en un auto, que fue secuestrado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una ambulancia de Same trasladó al conductor de la moto al Hospital San José con severos traumatismos que generaron su internación en la sala de cuidados intensivos.

    Grave siniestro vial: un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar contra un auto en la ruta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Por Fernando Bongiovanni
    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.
    Cultura

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino