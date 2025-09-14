domingo 14 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Para Anormales se estrena en Habemus Theatrum: humor, prejuicios y una necesaria reflexión en escena

    Para Anormales es una comedia sobre la discriminación y la falta de empatía; es una invitación a ponerte en el lugar del otro.

    14 de septiembre de 2025 - 09:00
    El elenco de Para Anormales está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime y Julia Benedettini.

    El elenco de Para Anormales está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime y Julia Benedettini.

    LAURA RIERA

    Este domingo a las 19:00, se estrena Habemus Theatrum (Jujuy 227) Para Anormales, una provocadora comedia escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, que invita al público a reflexionar, entre risas, sobre los prejuicios, la discriminación y la empatía.

    La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy es dirigida por la profesora María Auil.
    Cultura y espectáculos

    Un cierre a todo ritmo del XI Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en Teatro Unión Ferroviaria
    El Gimnasio del Parque Municipal de Pergamino vuelve a ser escenario de una nueva edición del festival competitivo de danzas folklóricas En Tierras Yupanquianas.
    Cultura y espectáculos

    Este sábado se realiza la VII edición del Festival En Tierras Yupanquianas en Pergamino

    La obra, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, se presenta bajo la producción del grupo Hacemos Teatro, y contará con funciones los domingos 21 y 28 de septiembre y todos los domingos de octubre. Las entradas pueden reservarse por WhatsApp al 2477-451467.

    El elenco está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime, y cuenta con la presentación especial de Julia Benedettini. El vestuario es de Bernarda Funes, quien también trabajó en la ambientación junto a Gustavo Bevacqua.

    Para Anormales: una comedia que incomoda (para bien)

    Para Anormales parte de una situación tan absurda como inquietante: un grupo de padres se reúne para pedir la expulsión del curso de un niño con Síndrome de Asperger, al que consideran una "dificultad" para la convivencia escolar. A la reunión se suma la directora de la institución, y juntos elaboran una estrategia para comunicarle la noticia a la madre del niño. Sin embargo, cuando la expulsión parece decidida, un giro inesperado pone todo en cuestión.

    Aunque el enfoque es humorístico, el trasfondo de la obra es profundamente crítico: pone en evidencia la hipocresía, la falta de empatía y la naturalización de la exclusión en contextos que, en teoría, deberían ser inclusivos. La risa, en este caso, sirve como herramienta para incomodar y hacernos pensar.

    La versión original de “Para Anormales”, dirigida por Daniel Veronese, se estrenó en Buenos Aires en enero de 2020, con gran repercusión.

