Chocaron una moto y un auto: una mujer sufrió severos traumatismos en un siniestro vial

La ambulancia de Same trasladó con código rojo a la mujer de 38 años.

Una mujer lucha por su vida luego que chocaron un auto y una moto que provocó traumatismos severos a una de las dos mujeres que iban montadas en el rodado menor en el siniestro vial que generó el despliegue de dos ambulancias y agentes de Patrulla Urbana y móviles policiales del Comando.

Un grave siniestro vial conmocionó este jueves al mediodía al barrio Centenario, donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo dos mujeres heridas, una de ellas en estado crítico.

El incidente se produjo alrededor de las 12:40, en la intersección de Urquiza y Emilio R. Coni, cuando una motocicleta de baja cilindrada en la que viajaban madre e hija se desplazaba de este a oeste por la última de las calles mencionadas. Por causas que aún se tratan de establecer, al llegar a la esquina fueron embestidas por un Renault Clio que circulaba por Urquiza en dirección de sur a norte.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto, una mujer de 38 años, sufrió graves lesiones y debió ser trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME hacia el Hospital San José, donde ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva. Los médicos confirmaron que presenta severos traumatismos y su estado es reservado, con riesgo de vida.

Su hija, una adolescente de 17 años que la acompañaba como acompañante, también fue derivada al centro de salud. Según el primer parte médico, padeció una fractura en el tobillo derecho, además de múltiples excoriaciones, por lo que quedó en observación fuera de peligro.

En el lugar del siniestro trabajaron dos móviles del SAME, personal policial y agentes de tránsito, quienes realizaron los peritajes correspondientes para intentar establecer cómo se produjo la colisión.

Las mujeres viven en cercanías de la esquina de dónde ocurrió el siniestro vial y es posible que recién habrían salido del domicilio para dirigirse juntas a un punto cercano montadas en la motocicleta. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar eventuales responsabilidades y el rol del conductor del Renault Clio en el siniestro.

El tránsito en la zona estuvo reducido durante más de una hora mientras se realizaban las pericias planimétricas y se procedía al retiro de los rodados.

Este episodio vuelve a poner en primer plano la problemática de la seguridad vial en Pergamino y la vulnerabilidad de quienes circulan en moto, un medio de transporte ampliamente utilizado en los barrios periféricos de la ciudad.

Traslado de Same con código rojo

Los encargados de las ambulancias de Same establecieron el código rojo de traslado en el triage de la urgencia sanitaria para que la reciban en la guardia del Hospital San José con máxima prioridad de atención.

La primera unidad sanitaria se ocupó de la atención y el traslado de la mujer mayor con los traumatismos más severos.

Tal como trascendió, habría sufrido una fractura de mandíbula y de las cervicales; entre otros traumatismos.

En tanto, el otro vehículo de traslado de emergencias sanitarias se ocupó del traslado de la adolescente con una fractura del tobillo y raspones; de acuerdo al reporte preliminar en las actuaciones policiales.

Identidades de las víctimas

La mujer cuyo estado de salud quedó más comprometido por el siniestro vial fue identificada como Romina Aranda, de 38 años de edad y su hija adolescente; cuya identidad se preserva al ser menor de edad y de acuerdo a las actuaciones estaría fuera de peligro.