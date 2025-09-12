viernes 12 de septiembre de 2025
    • En el centro de San Nicolás, padres dejaron a sus niños encerrados en un auto, que fue secuestrado

    Una pareja dejó a sus hijos, menores de tres años, encerrados en un auto en pleno centro de San Nicolás. El vehículo fue secuestrado por falta de carnet.

    12 de septiembre de 2025 - 09:00
    Pareja dejo a sus hijos encerrados en un automóvil en el centro de San Nicolás.

    LaOpinion

    Durante la tarde de este jueves, en pleno centro de San Nicolás, una pareja dejó a sus hijos menores de tres años encerrados dentro de un Chevrolet Corsa mientras realizaban compras en un local comercial.

    Se juega la 7° fecha del Clausura de la Liga Nicoleña de Futbol.

    Liga Nicoleña de futbol: se juega la séptima fecha del Clausura con partidos decisivos
    Este viernes se podrá donar sangre en el Hospital San Felipe en San Nicolás

    El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    El hecho fue advertido por agentes de Tránsito que escucharon el llanto de los niños y, al acercarse, constataron que la ventana estaba apenas entreabierta. Ante la desesperación de los menores, los inspectores intervinieron de inmediato y localizaron a los padres dentro del comercio.

    Infracción y secuestro del automóvil por falta de carnet de conducir

    Los agentes labraron la infracción correspondiente, ya que dejar a niños solos dentro de un vehículo constituye una falta grave que incluso puede configurar la figura penal de abandono de persona.

    Al revisar la documentación, se comprobó que el conductor carecía de licencia para automóviles —solo tenía carnet de moto—, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo. Frente a la medida, el hombre reaccionó con agresiones verbales hacia los agentes, lo que obligó a la intervención de personal policial.

    Finalmente, el vehículo quedó retenido y la pareja se retiró del lugar junto a sus hijos.

