En el centro de San Nicolás, padres dejaron a sus niños encerrados en un auto, que fue secuestrado

Durante la tarde de este jueves, en pleno centro de San Nicolás, una pareja dejó a sus hijos menores de tres años encerrados dentro de un Chevrolet Corsa mientras realizaban compras en un local comercial.

El hecho fue advertido por agentes de Tránsito que escucharon el llanto de los niños y, al acercarse, constataron que la ventana estaba apenas entreabierta. Ante la desesperación de los menores, los inspectores intervinieron de inmediato y localizaron a los padres dentro del comercio.

Infracción y secuestro del automóvil por falta de carnet de conducir Los agentes labraron la infracción correspondiente, ya que dejar a niños solos dentro de un vehículo constituye una falta grave que incluso puede configurar la figura penal de abandono de persona.

Al revisar la documentación, se comprobó que el conductor carecía de licencia para automóviles —solo tenía carnet de moto—, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo. Frente a la medida, el hombre reaccionó con agresiones verbales hacia los agentes, lo que obligó a la intervención de personal policial.

Finalmente, el vehículo quedó retenido y la pareja se retiró del lugar junto a sus hijos.

