Aprehendieron al cuidador de una iglesia por filmar a mujeres en los baños en un grave caso de abuso sexual

Un caso de abuso sexual fue esclarecido al ser aprehendido por un sujeto de 53 años por la Policía y durante el procedimiento le secuestraron un teléfono celular que almacenaba videos de mujeres en los baños de un espacio religioso donde se brindan clases de un bachillerato de adultos para terminar el nivel Secundario.

Un grave incidente se registró este martes por la tarde-noche en inmediaciones de un edificio religioso de calle Isaac Annan, donde funciona el Ministerio Gente Nueva de la Iglesia Evangélica. Allí, un sujeto que cumplía tareas de custodia fue señalado por un grupo de mujeres que lo acusan de grabar videos y tomar fotografías en los sanitarios cuando ellas concurrían a clases de terminalidad escolar de nivel secundario.

La denuncia tomó estado público cuando varias de las presuntas víctimas se acercaron al lugar y, en un clima de indignación, increparon directamente al sospechoso. La protesta derivó en un fuerte altercado que obligó a la intervención del Comando de Patrulla, cuyos móviles se hicieron presentes en la zona para contener la situación. El acusado fue reducido por los uniformados y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Según trascendió en fuentes extraoficiales, existirían registros fílmicos o fotográficos que comprometerían seriamente al individuo en el delito por el que se lo investiga. La Fiscalía interviniente analiza los elementos secuestrados y busca determinar el alcance de las conductas denunciadas.

Comunicado de la Iglesia evangélica

Frente a la conmoción que generó el caso, la Iglesia Gente Nueva difundió un comunicado en el que expresó su postura institucional y aclaró que los hechos no ocurrieron durante una actividad de culto.

“Manifestamos enfáticamente que la situación denunciada es profundamente lamentable y repudiable. Nuestra comunidad siempre está y estará del lado de la víctima”, señaló el texto difundido, en el que también se destacó que, apenas enterados de lo sucedido, autoridades del templo se comunicaron con la denunciante para expresarle su apoyo e instarla a realizar la denuncia formal.

En cuanto al acusado, la institución religiosa remarcó que dispuso de inmediato la prohibición de ingreso o acercamiento a cualquier espacio de la Iglesia hasta tanto se esclarezca la investigación. Además, recordó que sus estatutos establecen la exclusión automática de toda persona que sea condenada por delitos de esta naturaleza.

“No ocurrió en una reunión religiosa”

La Iglesia aclaró además que el episodio denunciado no se produjo durante una celebración de carácter religioso, sino en el marco de una clase del Plan Fines, un programa de terminalidad de estudios secundarios para adultos, al que la institución cede gratuitamente sus instalaciones.

Asimismo, en el comunicado se enumeraron otras actividades que se desarrollan en el edificio, como talleres de oficios, programas de acompañamiento a personas con adicciones, asistencia a adultos mayores y comedores solidarios.

“Todas estas iniciativas buscan servir a la comunidad desde el respeto y la dignidad humana. Condenamos categóricamente este tipo de conductas y nos presentamos de inmediato en la fiscalía para brindar nuestro respaldo y colaborar con la Justicia. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la transparencia y el cuidado de cada persona que participa de nuestras actividades”, concluyó el texto.

Investigación en curso

La causa permanece bajo investigación judicial, mientras se recogen testimonios de las presuntas víctimas y se peritan los dispositivos electrónicos que podrían contener el material denunciado. La calificación legal del caso y la situación procesal del imputado quedarán definidas en las próximas horas a partir de las pruebas reunidas.