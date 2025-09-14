El Microestadio Municipal avanza con pasos firmes y se consolida como un hito para Pergamino

La obra del Microestadio Municipal continúa desarrollándose a un ritmo sostenido y esta semana alcanzó hitos importantes en la construcción de su infraestructura, reafirmando que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años para la ciudad.

Actualmente están finalizando la colocación de la “nueva piel de vidrio”, un elemento arquitectónico que no solo aporta modernidad y estética, sino que también cumple un rol fundamental en materia de iluminación natural y eficiencia energética. Este detalle será, sin dudas, una de las postales más reconocibles del edificio, otorgándole una identidad propia y diferenciada en el entramado urbano de Pergamino .

En simultáneo, se está trabajando en el núcleo de baños públicos, un espacio clave que garantizará la comodidad y la atención a las necesidades básicas de los miles de vecinos y visitantes que concurran a los eventos deportivos, culturales o recreativos que allí se desarrollen. Este sector se integra al concepto general de accesibilidad y confort que busca marcar la impronta del Microestadio.

Otro frente de obra en plena ejecución es la colocación de las cenefas de cierre en las cuatro fachadas, que contribuyen a consolidar la estructura externa de este edificio y permiten avanzar hacia una etapa cercana a la finalización del conjunto arquitectónico; “a la par, se concluyó la cubierta del área destinada al bar y gimnasio, dos espacios que formarán parte del equipamiento complementario y que le darán mayor vida social y deportiva al predio, incluso fuera de los grandes acontecimientos”, explicaron al Diario desde el área de Desarrollo Urbano.

Una obra estratégica en Pergamino y la región

La construcción del Microestadio Municipal no solo significa la concreción de un espacio de grandes dimensiones para el deporte y la cultura, sino también la posibilidad de proyectar a Pergamino como sede de espectáculos y competencias de nivel regional, provincial y nacional.

La infraestructura contempla un diseño moderno, con una capacidad estimada para recibir a varios miles de espectadores, lo que permitirá albergar desde partidos de básquet, vóley o futsal hasta recitales, ferias, congresos, encuentros comunitarios y todo tipo de actividades que requieran un espacio cerrado de gran escala.

Además, la obra se articula con otros espacios deportivos y culturales de la ciudad, potenciando un polo de desarrollo social que brindará nuevas oportunidades para instituciones, clubes, artistas y emprendedores.

El Microestadio se convertirá en un verdadero motor para la vida comunitaria. Su puesta en funcionamiento significará un impulso para la economía local, con la llegada de los visitantes, la demanda de servicios gastronómicos, hoteleros y comerciales, así como nuevas oportunidades laborales vinculadas a la organización de eventos.

Asimismo, tendrá un fuerte impacto educativo y social. Escuelas, academias deportivas y organizaciones culturales podrán contar con un espacio de primer nivel para realizar sus actividades, integrando a la comunidad en torno a propuestas diversas y generando pertenencia e identidad local.

Microestadio Municipal: Avances visibles y expectativas

El ritmo de obra viene cumpliendo con las etapas planificadas y los avances ya son visibles para todos los pergaminenses que transitan por la zona. La colocación de la piel de vidrio marca un antes y un después en la estética del edificio, que empieza a mostrar su fisonomía definitiva y a transmitir la magnitud del proyecto.

Desde el Municipio destacan que este emprendimiento es posible gracias a una planificación integral y al esfuerzo conjunto de diferentes áreas técnicas, con la premisa de que el Microestadio no sea solo un espacio monumental, sino también funcional, accesible y sustentable.

Cuando la obra esté concluida, Pergamino contará con un equipamiento único en la región. El Microestadio se sumará al Teatro San Martín, al Parque Belgrano, al Polo Cultural y a la red de clubes barriales como parte de una estrategia de fortalecimiento de la vida comunitaria, donde la infraestructura no se conciba como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En este sentido, autoridades municipales remarcan que el objetivo central es que el Microestadio esté al servicio de todos, con una agenda variada que contemple desde competencias deportivas de élite hasta festivales populares y encuentros comunitarios.