Expoagro 2026: San Nicolás ya tiene ocupación hotelera plena y alquileres al 80%

El evento agroindustrial líder de la región se realizará del 10 al 13 de marzo en San Nicolás, con fuerte expectativa del sector.

A una semana del inicio de Expoagro 2026, la ciudad de San Nicolás de los Arroyos ya registra ocupación hotelera plena y un alto nivel de reservas en alojamientos temporarios, consolidando el fuerte impacto económico que la muestra genera año tras año en la región.

La muestra agroindustrial más importante de Sudamérica se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial ubicado en el kilómetro 225 de la Ruta 9. Según relevamientos realizados en la ciudad, la capacidad hotelera ya alcanzó el 100%, una situación que se repite en cada edición del evento.

Con una proyección superior a las 250 mil visitas y más de 700 expositores, la presión sobre la oferta de alojamiento local es inmediata. Ante el lleno total, parte de la demanda comienza a trasladarse hacia ciudades cercanas como Ramallo, San Pedro e incluso Rosario.

El mercado de alquileres temporarios —casas quintas, departamentos y complejos— ya registra reservas cercanas al 80%, con expectativas de alcanzar el 100% en los próximos días.

Inmobiliarias y administradores de complejos confirmaron que la demanda se mantiene sostenida y que, como sucede cada año, las unidades disponibles se agotan antes del inicio de la exposición. Las casas quintas próximas al predio y los departamentos céntricos figuran entre las opciones más buscadas.

Impacto económico y valores en plataformas digitales

El movimiento que genera Expoagro no solo dinamiza la hotelería, sino también la actividad inmobiliaria y comercial. En plataformas digitales aún se observan algunas opciones disponibles entre el 9 y el 13 de marzo, con valores que oscilan entre los 140.000 y los 390.000 pesos, o entre 54 y 342 dólares, según ubicación y servicios.

Con reservas en ascenso y una ciudad prácticamente colmada, San Nicolás vuelve a posicionarse como un epicentro del calendario agroindustrial argentino, ratificando el peso estratégico de Expoagro como motor de consumo, turismo y desarrollo regional.