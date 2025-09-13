Pedro Jacquelin: "El problema mayor no son los impuestos, sino la voluntad política para cambiar el país"

La 86° Exposición Rural de Pergamino quedó oficialmente inaugurada con un acto que tuvo como orador central al presidente de la Sociedad Rural de Pergamino (SRP), Pedro Jacquelin , quien combinó agradecimientos a las empresas e instituciones que sostienen la tradicional muestra con un mensaje cargado de definiciones sobre la situación del país, el rol de la política y la necesidad de mayor participación del agro en los temas gubernamentales.

El evento, que se desarrolla del jueves 11 al domingo 14 de septiembre en el predio ferial de “La Rural”, abrió sus puertas con stands comerciales, exposición de animales, maquinaria agrícola, espectáculos, rondas de negocios y una variada agenda cultural, consolidándose como una de las citas más relevantes para la región núcleo.

En ese sentido, la inauguración se realizó durante el mediodía del sábado con un ambiente cargado de definiciones y un clima que invitó a los pergaminense a participar de esta feria que une al campo y la ciudad en un solo sentir.

La Exposición Rural de Pergamino es un verdadero clásico del calendario ferial bonaerense. Cada septiembre, el predio ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad se transforma en punto de encuentro para productores, empresas proveedoras, instituciones educativas, entidades rurales y vecinos de la región.

Este año, la 86° edición ratifica ese espíritu de fiesta comunitaria y, al mismo tiempo, de vidriera productiva. En los pabellones y espacios al aire libre se exhiben animales de distintas razas, equipos de última generación para el campo, insumos, servicios y propuestas tecnológicas.

La muestra también funciona como espacio de debate y reflexión sobre los desafíos que atraviesa el agro, en un contexto nacional marcado por la inestabilidad económica y la incertidumbre política.

“Qué bien estamos” y la otra cara de la realidad

En su discurso de inauguración, Jacquelin arrancó con una reflexión que contrastó el brillo de la exposición con la vida cotidiana de quienes producen y trabajan en el país.

“Cuando se recorren las exposiciones y observamos lo que ahí sucede podemos sacar la conclusión de ‘qué bien estamos’. Pero esa observación se contrapone con la realidad de cada día de los comerciantes, empresarios, productores y trabajadores”, afirmó.

El dirigente enumeró las dificultades que aquejan al sector: la alta presión impositiva con superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales; la proliferación de normativas y regulaciones; y un gasto público excesivo en estructuras políticas.

También advirtió que en medio siglo el país no logró crecer sostenidamente y que persisten indicadores preocupantes como el estancamiento del PBI per cápita o el bajo dinamismo en el empleo formal.

Crítica a la clase dirigente y llamado a la participación

Más allá de los problemas económicos, Jacquelin apuntó al trasfondo político e institucional: “El problema mayor no es la cantidad de impuestos ni el gasto político. El problema mayor es si los que nos gobernaron, nos gobiernan o nos gobernarán quieren cambiar esto. Y si los factores de poder están dispuestos a alcanzar acuerdos para hacerlo posible”, planteó.

El titular de la SRP cuestionó la falta de representatividad de la dirigencia, marcada –según dijo– por el individualismo y la escasa participación social. “Los hechos demuestran que la política no está resolviendo esos problemas y que los políticos están lejos de la realidad”, enfatizó.

Para reforzar su argumento, citó definiciones de la política a lo largo de la historia, desde el bien común hasta el arte de lo posible, y remarcó que la acción pública requiere visión, prioridades claras, capacidad de gestión y sensibilidad social.

Instituciones y ciudadanía, un rol clave

Jacquelin subrayó el papel de las instituciones intermedias como sostén de la democracia y el desarrollo, especialmente en contextos donde el Estado se muestra débil o los políticos fallan.

“No reemplazan al Estado, pero sí lo complementan, lo controlan y muchas veces lo obligan a actuar con mayor justicia y eficiencia”, expresó.

El dirigente alertó sobre la caída en la participación electoral y el desencanto creciente de la ciudadanía. Frente a ese panorama, instó a comprometerse en distintos ámbitos –partidos, gremios, clubes, ONG– porque “también allí se hace política”.

“El cambio no vendrá por la llegada de un mesías, sino por el compromiso de cada ciudadano en la construcción de un bien común”, sostuvo.

La Sociedad Rural de Pergamino, 86 años de historia

Fundada en 1939, la Sociedad Rural de Pergamino es una de las entidades más representativas de la región núcleo. A lo largo de más de ocho décadas, ha trabajado en defensa de los intereses de los productores, en la promoción del desarrollo agropecuario y en la integración de la comunidad con el campo.

Su exposición anual no solo constituye una vidriera de la producción agropecuaria, sino también un espacio de encuentro cultural, recreativo y social que convoca a miles de visitantes.

Este año, además de la muestra ganadera, se destacan los espacios destinados a la maquinaria agrícola, las tecnologías aplicadas al agro, los emprendimientos locales y las propuestas gastronómicas y la exposición de Caballos Criollos.

Invitación abierta a la comunidad

En el tramo final de su mensaje, Jacquelin agradeció a las empresas, instituciones y familias que hacen posible la realización de la exposición y renovó la invitación a todos los pergaminenses y vecinos de la región a acercarse al predio ferial.

“El compromiso y la participación son las herramientas más poderosas para transformar la realidad. La Exposición Rural de Pergamino es un reflejo de lo que podemos lograr juntos, con esfuerzo, innovación y valores”, concluyó.

Con esa impronta, la 86° edición de la muestra se encamina a consolidarse, una vez más, como la gran fiesta de Pergamino y la región, donde tradición y modernidad se dan la mano en torno a la producción, el trabajo y la vida en comunidad.