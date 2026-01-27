Exitosa campaña para fortalecer el arbolado público de Pergamino

Desde el Área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Pergamino continúan trabajando en el arbolado público . En solo una semana más de 600 pergaminenses registraron el pedido de árboles para sus veredas. Se trató de la primera etapa del proyecto “Un árbol para tu vereda”.

Arbolado Público

Durante el 2025, se completó la forestación de 262 domicilios que se habían registrado entre los meses de enero y abril de ese año. “Este 2026 confiábamos en que la campaña iba a tener otro impacto y soñábamos con llegar a los 400 pedidos. Lo que sucedió es que llegamos a los 660 en una semana y realmente nos impactó. Estamos muy contentos de sentirnos acompañados por los vecinos. lo vamos a cumplir con el entusiasmo que genera saber que cada vez son más los que sueñan con una ciudad cada vez más verde”, explicó Diego Basanta, director de Espacios Verdes de la Municipalidad de Pergamino.