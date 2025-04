Eugenio Carranza: "Logramos más que tres puntos, estoy muy contento por este presente del equipo"

En cuanto a su nueva función como director técnico, luego de haber sido elegido el año pasado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Pergamino como el jugador más destacado del Racing campeón de la Liga de Fútbol de Pergamino, Carranza, indicó que “ el grupo ya me conoce lógicamente, me aceptó de 10, y contamos con la ventaja de saber bien que es lo que pretendemos dentro del campo de juego y de qué forma lo queremos hacer, entonces la semana de trabajo se hace muy agradable y llevadera. No me dan ganas de jugar, porque hoy disfruto de ver lo que hacen los chicos que fueron mis compañeros el año pasado dentro de la cancha”.