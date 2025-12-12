viernes 12 de diciembre de 2025
    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    Noche de paz, noche de muerte llega como gran estreno, Avatar: Fuego y Cenizas anticipa su preestreno, y continúan Five Nights at Freddy’s 2 y Zootopía 2.

    12 de diciembre de 2025 - 09:00
    Este viernes llega a Cinema Pergamino el estreno de Noche de paz, noche de muerte, el esperado remake del clásico de terror.

    PRENSA
    PRENSA

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con una variada propuesta para todos los gustos. Este viernes llega el estreno de Noche de paz, noche de muerte, el esperado remake del clásico de terror, mientras que los fanáticos de Pandora podrán disfrutar del preestreno exclusivo de Avatar: Fuego y Cenizas, la nueva obra de James Cameron que regresa a la pantalla grande antes de su lanzamiento oficial. Además, continúan en exhibición dos éxitos que siguen convocando al público: Five Nights at Freddy's 2, el regreso al terror animatrónico, y Zootopía 2, la divertida secuela de aventuras para toda la familia. Una cartelera completa que combina horror, ciencia ficción, suspenso y humor para disfrutar en la gran pantalla.

    Noche de paz, noche de muerte

    Embed - NOCHE DE PAZ, NOCHE DE HORROR Tráiler Oficial Español Latino (2025)

    Noche de paz, noche de muerte es una película de terror de 2025 escrita y dirigida por Mike P. Nelson. Es el segundo remake de la película homónima de 1984 después de Noche de paz (2012), así como la séptima entrega de la saga Noche de paz, noche de muerte.

    Sinopsis: Un niño presencia el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables de aquello. Remake de "Noche de paz, noche de muerte" (1984).

    La dirección está a cargo de Mike P. Nelson. La película está protagonizada por Rohan Campbell como Billy Chapman , junto con Ruby Modine , David Lawrence Brown, David Tomlinson y Mark Acheson. La duración es de 90 minutos y su calificación es apta para mayores de 16 años.

    Avatar: Fuego y Cenizas

    Embed - AVATAR 3: Fuego y Cenizas Tráiler Español Latino (2025)

    La película Avatar: Fuego y Cenizas tiene fecha de preestreno en Pergamino establecida para el miércoles 17, lo que ha generado expectación entre los seguidores de la saga de James Cameron y la comunidad cinéfila internacional.

    Los productores de la cinta han detallado que la entrega forma parte del ambicioso universo de Pandora iniciado con la cinta original en 2009, la cual estableció récords de recaudación y marcó hitos en efectos visuales.

    El estreno ocurre casi dos décadas después de la primera película, cuyo impacto se reflejó en audiencias globales y premios internacionales.

    La nueva producción, dirigida de nuevo por James Cameron, promete explorar nuevas regiones de Pandora y profundizar en la historia central de los personajes originales junto a nuevas incorporaciones al elenco.

    Sinopsis: En la tercera película de la exitosa franquicia Avatar, James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.

    Avatar: Fuego y Cenizas contiene varias escenas con luces intermitentes que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades.

    Los protagonistas son: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, entre otros. Esta producción de ciencia ficción tiene una duración de 118 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

