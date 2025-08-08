viernes 08 de agosto de 2025
    • Entretenimiento

    Estrenos imperdibles en Cinema Pergamino: Otro viernes de locos y La hora de la desaparición

    Dos estrenos en las salas del Complejo. Continúan en cartel las películas: Los tipos malos 2, Los 4 fantásticos, Lilo & Stitch y Jurassic World: Renace.

    8 de agosto de 2025 - 10:00
    Otro viernes de locos. Disney revive una de sus comedias más icónicas con el regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

    PRENSA
    La hora de la desaparición explora el miedo colectivo, la sospecha y las consecuencias emocionales de un suceso inexplicable.

    PRENSA
    Los días y horarios de proyección en las salas de Cinema Pergamino.

    CINEMA PERGAMINO
    Los días y horarios de proyecciones en las salas de Cinema Pergamino.

    CINEMA PERGAMINO

    Este fin de semana, la cartelera de Cinema Pergamino se renueva con dos esperadas producciones que apelan a públicos muy distintos pero igual de expectantes. Por un lado, el regreso de Otro viernes de Locos reúne a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en una secuela cargada de humor, nostalgia y magia familiar; por otro, La hora de la desaparición ofrece una inquietante historia de suspenso psicológico sobre una comunidad devastada por la desaparición masiva de niños.

    Otro viernes de locos

    Embed - Otro Viernes De Locos | Tráiler Oficial | Doblado

    Este estreno nos trae de regreso a la Dra. Tess Coleman y Ana Coleman, protagonizadas por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, quienes vuelven con dos de los personajes más icónicos que nos dejó la era de los 2000. Después de 22 años y muchas especulaciones vuelve a la pantalla grande y será igual de épico que en el 2003.

    Sinopsis: La historia original, estrenada en 2003, seguía a Tess (Curtis) y Anna (Lohan), madre e hija que mágicamente intercambian cuerpos tras un mensaje en unas galletas de la fortuna. En esta nueva entrega, el tiempo pasó y Anna ya es adulta, con una hija y una familia ensamblada. Pero los líos no quedaron en el pasado: una nueva tormenta emocional -y sobrenatural- vuelve a sacudir a las protagonistas justo cuando intentan adaptarse a sus nuevas vidas familiares.

    La dirección es de Nisha Ganatra y está basada en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers. La película cuenta con las interpretaciones de Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer y Mark Harmon.

    Su duración es de 112 minutos y su calificación es apta para todo público.

    La hora de la desaparición

    Embed - La Hora de la Desaparición | Tráiler Oficial 2 | Doblado

    El filme mezcla elementos de suspenso, drama y terror psicológico, con un enfoque en el impacto colectivo del misterio en una comunidad cerrada.

    Josh Brolin interpreta a un padre en busca de respuestas tras la desaparición de su hijo. Julia Garner encarna a una periodista local que investiga el caso y se ve envuelta en los secretos de la comunidad.

    El elenco se completa con Alden Ehrenreich y Austin Abrams, quienes asumen roles clave en el desarrollo de la historia.

    El guion, también escrito por Cregger, explora el miedo colectivo, la sospecha y las consecuencias emocionales de un suceso inexplicable.

    Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición. La película sigue a una pequeña comunidad después de que 17 niños desaparecen misteriosamente de la noche a la mañana.

    La película está escrita, producida y dirigida por Zach Cregger. Su duración es de 128 minutos y su calificación es apta para mayores de 16 años.

