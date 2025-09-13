sábado 13 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Este sábado se realiza la VII edición del Festival En Tierras Yupanquianas en Pergamino

    En Tierras Yupanquianas celebra su séptimo año consecutivo reuniendo a bailarines y agrupaciones folklóricas de distintos puntos del país.

    13 de septiembre de 2025 - 07:59
    El Gimnasio del Parque Municipal de Pergamino vuelve a ser escenario de una nueva edición del festival competitivo de danzas folklóricas En Tierras Yupanquianas.

    Este sábado, desde las 11:00 de la mañana, el Gimnasio del Parque Municipal de Pergamino será el escenario de una nueva edición del festival competitivo de danzas folklóricas “En Tierras Yupanquianas”, un evento que ya se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la región. Organizado por la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero, este certamen celebra su séptimo año consecutivo reuniendo a bailarines, academias y agrupaciones folklóricas de distintos puntos del país.

    En esta edición 2025, el festival contará con un jurado de primer nivel, conformado por reconocidas figuras del ámbito de la danza: Mauro Dellac, Jorge García, Candelaria Torres y Yanina Figueroa, quienes tendrán la tarea de evaluar cada una de las presentaciones con criterios técnicos y artísticos.

    “Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de un espectáculo lleno de color, tradición y talento. Nos acompañarán artistas de distintos lugares, lo cual enriquece cada edición”, expresó Mauro Goitea, director de la escuela anfitriona El Resero.

    En Tierras Yupanquianas: una verdadera fiesta del folklore

    El evento no solo será una competencia, sino también una verdadera fiesta del folklore, con expresiones que van desde danzas tradicionales hasta propuestas estilizadas, en categorías infantiles, juveniles y mayores. Además, se dispondrá de un completo servicio de bufet para el público, lo que permitirá pasar toda la jornada en el predio.

    “Agradecemos profundamente a todas las familias de El Resero que siempre están presentes, a los sponsors que nos acompañan edición tras edición, a los participantes que nos honran con su presencia y, por supuesto, a la Municipalidad de Pergamino por su apoyo en la logística y prestación de servicios”, agregó Goitea, reconocido docente y referente del folklore regional.

    La entrada general tendrá un valor de $5.000, y para quienes deseen inscribirse o conocer más detalles del festival, se encuentran disponibles los siguientes números de contacto: 2477 609660 – 2477 697280 – 3434 577637.

    Temas
    Dejá tu comentario

